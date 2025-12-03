กาญจนบุรี - จนท.อุทยานฯ ลำคลองงู เฝ้าระวังพร้อมเร่งผลักดันช้างกลับสู่ผืนป่า หลังออกหากินนอกพื้นที่ทำไร่ชาวบ้านเสียหายเสียหาย
วันนี้ ( 3 ธ.ค.) นายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี ได้รายงานสถานการณ์ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ว่า อุทยานแห่งชาติลำคลองงู สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รายงานสถานการณ์ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บุกทำลายพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ทำให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรกว่า 5 ไร่
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู 9 และลำคลองงู 3 ได้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในบริเวณไร่ตาธรรม ไร่มะระเหย้า และป่าทุ่งชะแล (บ้านห้วยเสือ) ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. ด้วยการกระจายกำลังออกเป็น 2 จุดหลักได้แก่ บริเวณไร่ตาธรรม และวัดไร่มะระเหย้า
กระทั่งเวลาประมาณ 19.45 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบฝูงช้างป่าจำนวน 15-20 ตัว ออกมาหากินในบริเวณไร่ข้าวโพดของตาธรรม จึงได้ระดมกำลังจากชุดผลักดันช้างป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าดำเนินการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าตลอดทั้งคืน
ในเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจความเสียหาย พบว่าพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายจากการบุกรุกของช้างป่า ได้แก่ ไร่ข้าวโพดเสียหาย 4 ไร่ และไร่มันสำปะหลังเสียหาย 1 ไร่ รวมพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น 5 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกพิกัดจุดพบช้างป่าและพื้นที่ความเสียหายไว้แล้ว โดยค่ำคืนวันนี้ (3 ธ.ค.)เจ้าหน้าที่จะยังคงความพร้อม ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ช้างป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและดูแลความปลอดภัยของราษฎรในพื้นที่
สำหรับสถานการณ์ช้างป่าออกนอกพื้นที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ช้างป่ามักออกหาแหล่งอาหารและน้ำนอกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดปัญหาระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า ซึ่งอุทยานแห่งชาติลำคลองงูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ต่อไป