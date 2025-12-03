xs
xsm
sm
md
lg

พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง ค่า AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือเทียบเท่าทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคาร หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

วันนี้ ( 3 ธ.ค.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าสภาพอากาศทั่วทั้งเมืองตั้งแต่ช่วงเช้าพบฝุ่นลอยฟุ้งกระจายหนาแน่นจนมองเห็นได้ชัดในหลายจุด ​คล้ายมีหมอกควันปกคลุมทั้งแนวชายฝั่งและเขตเมือง โดยเฉพาะบริเวณชายทะเลย่านพัทยาใต้

โดยฝุ่น PM2.5 ที่ปกคลุมหนายังบดบังทัศนวิสัยการเดินเรือทำให้ผู้ประกอบการโดยสารต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการเดินเรือ เช่นเดียวกับการใช้รถใช้ถนนในเมืองหลายสายที่ต้องเผชิญสภาพการมองเห็นที่ลดลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



และจากข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศของเมืองพัทยาในช่วงเวลา 09.00 น. พบค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดที่ 88.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI พุ่งถึง 174 เข้าเขต “อันตราย” ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ อาจเกิดอาการแสบตา ไอ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก หรือกำเริบของโรคประจำตัวได้

 


อย่างไรก็ตาม ค่าฝุ่นพิษที่ตรวจพบในวันนี้ยังสูงกว่าเกณฑ์แนะนำเฉลี่ยรายปีขององค์การอนามัยโลกถึง 17.7 เท่า ถือเป็นระดับที่ไม่ควรสัมผัสอากาศกลางแจ้งเป็นเวลานานอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นจน “แตะแดง” คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเผาทำลายเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่รอบจังหวัด และความหนาแน่นของยานพาหนะในเขตตัวเมืองที่เพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซั่น ประกอบกัยสภาพอากาศนิ่งยิ่งทำให้ฝุ่นสะสมตัวไม่กระจาย

โดยประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยประเภท N95 หรือเทียบเท่า ฃทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคาร หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และปิดประตูหน้าต่าง เพื่อลดการรับฝุ่น รวมถึงติดตามค่าคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด.








พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ
พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ
พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ
พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ
พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น