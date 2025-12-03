พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พัทยาขาวโพลนทั้งเมือง ค่า AQI พุ่ง 174 ฝุ่น PM2.5 ทะลุแดง เตือนอันตรายเสี่ยงสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือเทียบเท่าทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคาร หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้ ( 3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าสภาพอากาศทั่วทั้งเมืองตั้งแต่ช่วงเช้าพบฝุ่นลอยฟุ้งกระจายหนาแน่นจนมองเห็นได้ชัดในหลายจุด คล้ายมีหมอกควันปกคลุมทั้งแนวชายฝั่งและเขตเมือง โดยเฉพาะบริเวณชายทะเลย่านพัทยาใต้
โดยฝุ่น PM2.5 ที่ปกคลุมหนายังบดบังทัศนวิสัยการเดินเรือทำให้ผู้ประกอบการโดยสารต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการเดินเรือ เช่นเดียวกับการใช้รถใช้ถนนในเมืองหลายสายที่ต้องเผชิญสภาพการมองเห็นที่ลดลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และจากข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศของเมืองพัทยาในช่วงเวลา 09.00 น. พบค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดที่ 88.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI พุ่งถึง 174 เข้าเขต “อันตราย” ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ อาจเกิดอาการแสบตา ไอ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก หรือกำเริบของโรคประจำตัวได้
อย่างไรก็ตาม ค่าฝุ่นพิษที่ตรวจพบในวันนี้ยังสูงกว่าเกณฑ์แนะนำเฉลี่ยรายปีขององค์การอนามัยโลกถึง 17.7 เท่า ถือเป็นระดับที่ไม่ควรสัมผัสอากาศกลางแจ้งเป็นเวลานานอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นจน “แตะแดง” คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเผาทำลายเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่รอบจังหวัด และความหนาแน่นของยานพาหนะในเขตตัวเมืองที่เพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซั่น ประกอบกัยสภาพอากาศนิ่งยิ่งทำให้ฝุ่นสะสมตัวไม่กระจาย
โดยประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยประเภท N95 หรือเทียบเท่า ฃทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคาร หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และปิดประตูหน้าต่าง เพื่อลดการรับฝุ่น รวมถึงติดตามค่าคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด.