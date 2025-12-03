อยุธยาท่วมยืด! บางบาลยังจมน้ำกว่า 4 เดือน คุณยายวัย 84 ต้องออกมาอาศัยริมถนน คลายร้อน–แก้เหงาจากบ้านกลางน้ำ

พระนครศรีอยุธยา - เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายยังเอาไม่อยู่ แม่น้ำน้อยล้นตลิ่งกระทบชุมชนหนัก 13 อำเภอ ชาวบางบาลต้องตั้งเต็นท์ริมถนนอยู่ชั่วคราว คุณยายวัย 84 เผยน้ำปีนี้แรง–สูง–นานที่สุดเท่าที่เคยเจอหนักกว่าปี 54 หลายเท่า บ้านพังเละหวั่นปีใหม่ยังไม่แห้ง
วันนี้ (3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่ม–ลดการระบายที่ระดับ 1,550 ลบ.ม./วินาที แม้จะมีการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องแต่ท้ายเขื่อนอย่างแม่น้ำน้อยยังมีระดับน้ำสูงล้นตลิ่งหลายจุด บางพื้นที่น้ำลดลงบ้างแล้ว แต่ยังส่งผลกระทบกว้างถึง 13 อำเภอ 160 ตำบล 1,017 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 72,440 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 20 ราย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล พบว่าน้ำที่ท่วมต่อเนื่องกว่า 4 เดือนเริ่มลดลงประมาณ 1 เมตร แต่หมู่บ้านที่ตั้งติดแม่น้ำน้อยยังถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพขนย้ายรถ จยย. ข้าวของ เครื่องใช้มาตั้งเต็นท์ริมถนนเพื่ออยู่อาศัยชั่วคราว บางส่วนต้องออกมาอยู่ด้านนอกเพื่อคลายร้อนและคลายเหงาจากบ้านที่ยังจมอยู่กลางน้ำ
นาง ก้านตอง ภักวิไล อายุ 84 ปี ชาวหมู่ 1 ตำบลวัดตะกู ซึ่งตั้งเต็นท์อยู่ข้างทาง เล่าว่า บ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ตอนแรงสุดน้ำสูงถึงชั้น 2 ปัจจุบันแม้จะลดลงเหลือระดับหน้าอก แต่การใช้ชีวิตยังลำบาก ถนนในชุมชนยังท่วมสัญจรไม่ได้ ต้องออกมาอาศัยริมถนนในตอนกลางวัน
“น้ำปีนี้แรงกว่าปี 54 เยอะมาก ปี 54 แค่พื้นครัวแฉะๆ ปีนี้น้ำขึ้นถึงชั้นสอง ไม้พาเลสซ้อนสามอันยังไม่พ้น ขี้เลนขึ้นบ้าน ตู้พังหมด อยู่มาจนแก่เพิ่งเคยเจอหนักที่สุดก็ปีนี้” คุณยายก้านตองกล่าว พร้อมหัวเราะกลั้วเสียงเหนื่อยล้า “โทษชลประทานก็ไม่ได้ เขากักน้ำไว้ให้เราหมด”
คุณยายเล่าอีกว่า ตอนท่วมหนักต้องไปนอนบ้านลูกที่ปลูกใกล้กัน แต่ไม่ค่อยหลับเพราะไม่ชิน พอน้ำเริ่มลงมาบ้าง 2–3 วันจึงกลับมานอนบ้านตัวเองแทน
“ตอนแรกคิดว่าตายแน่ น้ำแรงซัดเข้าบ้าน ลูกให้ไปอยู่หอก็ไม่อยากไป เป็นห่วงบ้าน ได้เงินช่วยมา 9,000 บาทก็ไม่ค่อยคุ้ม บ้านเสียหายหมด ยังกลัวน้ำจะมิดบ้าน ถ้าขึ้นอีกใจคงไม่ดี ตอนนี้ก็ภาวนาให้น้ำลงก่อนปีใหม่ แต่ดูแล้วคงยากเพราะทุกปีช่วงนี้ถนนต้องแห้งแล้ว ปีนี้ยังท่วมเป็นเมตรอยู่”
คุณยายบอกว่าลูกๆ ต้องไปทำงาน มีเวลาแค่อาทิตย์ละครั้งมาเอาของใช้และอาหารมาเติมให้ ส่วนเธอก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางน้ำรอให้สถานการณ์ดีขึ้น
สถานการณ์น้ำท่วมในบางบาลและพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากยังคงรอความช่วยเหลือทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดต่อไป