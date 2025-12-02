เฒ่าอเมริกันดับปริศนาในโรงแรมดังย่านนาจอมเทียน สภาพมือถูกล็อกไพล่หลัง–ถุงดำคลุมหัว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เฒ่าอเมริกันดับปริศนาในโรงแรมดังย่านนาจอมเทียน จ.ชลบุรี สภาพมือถูกล็อกไพล่หลัง–ถุงดำคลุมหัว ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในและโดยรอบโรงแรม ตั้งประเด็นการฆ่าตัวตายในลักษณะพิสดาร แต่ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นอื่น
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (2 ธ.ค.) พ.ต.ท.อดิศร กองโกย รอง ผกก.สส. สภ.นาจอมเทียน พร้อมด้วย ร.ต.ท.สุริยะ อยู่พุ่ม รอง สว.สอบสวน สภ.นาจอมเทียน แพทย์เวรโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะสัตหีบ ได้เข้าตรวจสอบเหตุชาวต่างชาติเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมสูง 8 ชั้น และภายในห้องพักเลขที่ 608 พบผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติ ทราบชื่อภายหลังคือ Mr. Walsh John Michal อายุ 69 ปี สัญชาติอเมริกัน สภาพนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำ สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล ไม่สวมเสื้อ ศีรษะถูกคลุมด้วยถุงสีดำ มือทั้งสองข้างถูกล็อกด้วยกุญแจมือไพล่ไว้ด้านหลัง แต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อค้นสิ่งของใดๆ
ด้าน นางน้ำอ้อย จุฬา อายุ 50 ปี แม่บ้านของโรงแรมเล่าว่าลูกค้ามีกำหนดที่จะต้องคืนห้องพักในวันนี้ แต่เมื่อโทรศัพท์ขึ้นไปยังห้องพักกลับไม่มีผู้รับสาย เมื่อขึ้นมาตรวจสอบและเคาะประตูห้องหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบรับ จึงใช้กุญแจสำรองไขประตูเข้าไปจนพบลูกค้านอนเสียชีวิตในห้องน้ำในสภาพดังกล่าว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบในทันที
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขต 2 พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี, สืบสวนภาค 2, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี, ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา, ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน ได้เข้าเก็บหลักฐานต่างๆภายในห้องพัก
อาทิ คราบรอยนิ้วมือแฝงต่างๆในห้องพัก คราบรอยนิ้วมือแฝงที่ถุงดำ กุญแจมือ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อชันสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง และจะได้ประสานสถานทูตสหรัฐอเมริกาและญาติของผู้ตายเข้ารับทราบผลการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในและโดยรอบโรงแรม เพื่อหาบุคคลต้องสงสัย หรือความเคลื่อนไหวผิดปกติก่อนเกิดเหตุ โดยในชั้นต้นได้ตั้งประเด็นการฆ่าตัวตายในลักษณะพิสดาร แต่ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นอื่น
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังพบว่ากล้องวงจรปิดบริเวณชั้น 6 ไม่สามารถใช่การได้ แต่กล้องบริเวณหน้าเคาเตอร์สามารถจับภาพผู้เสียชีวิตที่สวมเสื้อเชิ้ตลายแขนสั้น กางเกงขาสามส่วนสะพายกระเป๋าสีดำด้านหลัง เข้ามาเช็คอินภายในโรงแรมเมื่อเวลาประมาณ 16.14 น.วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา
และยังพบรถกระบะนิสสันนาวาร่า สีน้ำเงิน ทะบียน ผฉ-1382 ชลบุรี ซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตจอดอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหลังโรงแรม