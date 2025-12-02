อว.คิกออฟ “โดรนคนละครึ่งพลัส” นำร่อง 1 แสนไร่ หนุนชาวนา 3 จังหวัด สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง ลดต้นทุน–เพิ่มผลผลิต

พระนครศรีอยุธยา - รมว.อว. เปิดโครงการ “โดรนคนละครึ่งพลัส สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” ช่วยเกษตรกรอยุธยา–อ่างทอง–ปทุมธานี รัฐช่วยจ่ายค่าบริการโดรนไร่ละ 40 บาท แถมตรวจวัดคุณภาพดินฟรี พร้อมเปิดลงทะเบียนถึง 31 ม.ค. 69 ตั้งเป้าช่วยกว่า 3,300 ราย ครอบคลุม 1 แสนไร่นำร่อง
วันนี้( 2 ธ.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานคิกออฟโครงการ “โดรนคนละครึ่งพลัส สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีโดรน โดยมีผู้บริหารกระทรวง อว. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น และเกษตรกรกว่า 300 คนร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดแสดงโดรนและนิทรรศการจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. อาทิ NIA, วช., สวทช., GISTDA, วศ. และ สกสว. รวมถึงการสาธิตการใช้งานโดรนที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก
นายพิษณุ พลธี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า โครงการ “โดรน คนละครึ่งพลัส” จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้สารเคมี รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกร โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้บริการโดรน 40 บาทต่อไร่ (จากราคาตลาดเฉลี่ย 70 บาทต่อไร่) สำหรับเกษตรกรที่มีที่นาไม่เกิน 30 ไร่ พร้อมบริการตรวจวัดคุณภาพดินฟรี และอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เฟสแรกของโครงการนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา – อ่างทอง – ปทุมธานี ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ คาดว่าจะช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 3,300 ราย
จากนั้น นายสุรศักดิ์ ได้สั่งการปล่อยขบวนโดรนลงแปลงนาข้าวนำร่อง พร้อมระบุว่าโครงการนี้เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ผ่าน เว็บไซต์ โดรนคนละครึ่ง.mhesi.go.th แอปพลิเคชัน “เกษตรทันใจ” ผู้ให้บริการโดรนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เช่นกัน หากโครงการได้รับความสนใจ กระทรวง อว. พร้อมขยายผลไปทั่วประเทศ
รมว.อว. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรทั้งผู้มีที่นาเองและผู้เช่าสามารถเข้าร่วมได้ โดยอัตราค่าบริการโดรนอาจแตกต่างกันตามประเภทงาน ทั้งการหว่านเมล็ด ใส่ปุ๋ย หรือพ่นสาร แต่กระทรวง อว. จะสนับสนุนให้ ไร่ละ 40 บาทเท่ากัน