แสนสงสาร ลูกช้างป่าหลงฝูง ถูกควายเผือกขวิดกลางทุ่งนาโชคดีชาวบ้านช่วยทันดันกลับเข้าโขลงได้สำเร็จ

สระแก้ว- แสนสงสาร ลูกช้างป่าหลงฝูง วิ่งเข้าที่นาชาวบ้านใน อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จนถูกควายเผือกตัวใหญ่ขวิดกลางลำตัว โชคดีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยทันไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุสลด สุดท้ายส่งกลับคืนฝูงได้สำเร็จ ขณะเจ้าหน้าที่เร่งผลักดันโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กลับเข้าแนวป่า
เมื่อ 10.17 น.วันนี้ ( 2 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ ม.17 บ้านโนนสมพร ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ว่าพบการเคลื่อนตัวของช้างป่าโขลงใหญ่ประมาณ 25 ตัว กำลังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และยังมีช้างป่าบางส่วนเริ่มแตกฝูงจนหวั่นว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชาวบ้านในพื้นที่ หลังรับแจ้งจึงเร่งทำการประกาศเตือนประชาชนให้อยู่แต่ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย จนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมฝูงช้างไว้ได้
จากการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ยังพบลูกช้างป่าที่พลัดหลงโขลง หลุดวิ่งเข้าไปในทุ่งนาของชาวบ้าน จนทำให้ถูกควายเผือกที่กำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาวิ่งเข้าขวิดกลางลำตัวจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณลำคอและก้น แต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
เบื้องต้น นายธนกร ทิวิน ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านท่าเต้น ต.พระเพลิง ได้ร่วมกับชาวบ้านเข้าควบคุมสถานการณ์ จนสามารถนำลูกช้างกลับส่งเข้าโขลงได้สำเร็จ
ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่า ได้เร่งเข้าผลักดันฝูงช้างให้กลับเข้าสู่แนวป่าอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของชาวบ้าน
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ม.17 บ้านโนนสมพร และพื้นที่ใกล้เคียง ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านและไม่เข้าใกล้แนวทุ่งนาในช่วงเวลากลางคืน พร้อมย้ำว่าหากพบฝูงช้างป่า ไม่ควรทำการขับไล่เองแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าดำเนินการเพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์และติดตามการเคลื่อนตัวของฝูงช้างป่าเหล่านี้อย่างใกล้ชิด