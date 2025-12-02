เกิดเหตุไฟไหม้ร้านรับซื้อของเก่าใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ทั้งหมด

ระยอง
- เกิดเหตุไฟไหม้ร้านรับซื้อของเก่าใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด
เหตุภายในโกดังยังมีกองกระดาษและเศษพลาสติกอีกกว่า 100 ตัน
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
เมื่อเวลา
13.30 น. วันที่(2 ธ.ค.)ได้เหตุเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่าซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดชากมันเทศ
ซอย4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อบต.แม่น้ำคู้ ได้ระดมรถน้ำและทีมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ โดยพบต้นเพลิงมาจากกองเศษกระดาษ และพลาสติกที่อยู่ด้านข้างอาคารเปิดโล่งหลังคายกสูง
และยังได้ลุกไหม้ลามเข้าไปภายในตัวอาคารที่มีกองเศษกระดาษ เศษวัสดุของเก่า
และพลาสติกมากกว่า 100 ตัน จำนวนมาก
ขณะเดียวกันยังเกิดกลุ่มควันไฟสีขาวปกคลุมทั่วหลังคาอาคาร
และลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด
และยังมีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
นายอำเภอปลวกแดง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้นำหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันควันพิษแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบแล้ว
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในเบื้องต้นคาดว่า
น่าจะเกิดจากสภาพอากาศร้อนและแห้ง จนเป็นเหตุให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลวกแดง
จะได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แน่ชัดหลังควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดต่อไป