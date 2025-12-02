อยุธยายังอ่วม! “วัดหัวเวียง–เสนา” จมบาดาล 4 เดือน น้ำเพิ่งเริ่มลด ครู–ทหารจิตอาสาเร่งล้างโคลน หวังเปิดเรียนกลางเดือนนี้

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยายังวิกฤตต่อเนื่องกว่า 4 เดือน โรงเรียนวัดหัวเวียง ระดับน้ำเพิ่งลด เผยอาคารเรียน–โรงอาหาร–ห้องน้ำเสียหายหนัก ทหารกองพันม้าที่ 27 และจิตอาสาเร่งล้างโคลนแข่งเวลา ก่อนเปิดเทอมกลางเดือนนี้
วันนี้ ( 2 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปรับลดการระบายน้ำลง แต่ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยยังคงท่วมสูง หลายโรงเรียนริมแม่น้ำเร่งทำความสะอาดพื้นที่ หวั่นโคลนแห้งตัวจนยากต่อการกำจัด หลังต้องปิดเรียนยาวนานกว่า 4 เดือน
ปัจจุบันอยุธยายังคงมีพื้นที่น้ำท่วมกินวงกว้าง 13 อำเภอ ครอบคลุม 160 ตำบล 1,017 หมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วมากถึง 72,440 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย จากทั้งหมด 16 อำเภอของจังหวัด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนวัดหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา ซึ่งตั้งริมแม่น้ำน้อยและได้รับผลกระทบหนักที่สุดแห่งหนึ่ง พบสภาพโรงเรียนถูกน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า 4 เดือน แม้เป็นอาคาร 2 ชั้น แต่ด้วยระดับน้ำไหลแรงและสูงกว่าปกติ ทำให้ตัวอาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำใช้การไม่ได้ ขณะเดียวกันบ้านเรือนชาวบ้านและนักเรียนรอบพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด โรงเรียนจึงต้องหยุดการเรียนการสอนและปรับระบบเรียนเป็นแบบออนไลน์และออนแฮนแทน
ล่าสุดระดับน้ำลดลงบางส่วน ใต้อาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำยังมีน้ำขังหลายจุด สนามหญ้าเต็มไปด้วยน้ำ แต่บริเวณที่น้ำเพิ่งลดกลับพบโคลนจำนวนมาก บุคลากรโรงเรียน ครู นักเรียน พร้อมด้วยกำลังทหาร และจิตอาสา ต่างเร่งตักโคลนและล้างพื้นที่แข่งเวลา เนื่องจากหากปล่อยให้แห้งจะทำความสะอาดยากและสร้างความเสียหายเพิ่ม
นางสาวอังศุธร การสมเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเวียง เปิดเผยว่า น้ำเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ก่อนเพิ่มระดับสูงสุดในวันที่ 11 กันยายน ทำให้ต้องหยุดเรียนทันทีเพราะทางเข้าออกลำบาก อาคารมัธยม ปฐม อนุบาล รวมถึงโรงอาหารและห้องน้ำถูกน้ำท่วมจนใช้การไม่ได้
“น้ำเพิ่งเริ่มลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และลงสุดเมื่อวันศุกร์ วันอาทิตย์เราจึงเรียกบุคลากรมาช่วยล้างทันที เพราะถ้าปล่อยให้ดินโคลนแข็งจะล้างยากมาก” ผอ.กล่าว
ขณะเดียวกัน ได้ประสานกำลังทหารกองพันทหารม้าที่ 27 จ.สระบุรี นำโดย พ.ท.อดิศักดิ์ เชื้อจันถึก ซึ่งนำกำลังพลมาช่วยตั้งแต่ช่วงน้ำขึ้น ขนของหนีน้ำ และเมื่อระดับน้ำลดก็เข้ามาช่วยล้างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รวมทั้งจิตอาสาภาคประชาชนร่วมแรงช่วยกันทำความสะอาดตลอดหลายวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่า หากการฟื้นฟูเป็นไปตามแผน โรงเรียนจะเปิดเรียนได้ราวกลางเดือนธันวาคมนี้ แต่ต้องตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ ห้องน้ำ และความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดก่อน
“ปีนี้น้ำท่วมนานมากและไหลแรง ทำให้หลายส่วนของโรงเรียนชำรุด เช่น รั้ว กระเบื้อง ประตู ได้รับความเสียหายหนัก น้ำท่วม 2 ปีติด ปีนี้หนักมากจริงๆ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ หากทำคันดินริมแม่น้ำน้อยได้ จะช่วยลดผลกระทบทั้งชุมชนและโรงเรียนอย่างมาก” ผอ.กล่าว