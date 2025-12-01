xs
ไทยออยล์ผนึกชาวประมง–รัฐ–วิชาการ เดินหน้าอนุรักษ์ทะเลศรีราชา ปล่อยสัตว์น้ำกว่า 6.2 ล้านตัว ฟื้นระบบนิเวศ–เพิ่มรายได้ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ไทยออยล์จับมือ 8 กลุ่มชาวประมงศรีราชา–บางพระ ร่วมภาครัฐและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดแผนฟื้นฟูสัตว์น้ำเศรษฐกิจชายฝั่ง ตั้งเป้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6 ครั้งต่อเนื่องตลอดปี 2569 หวังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในทะเล พร้อมหนุนรายได้อย่างมั่นคงแก่ชาวประมง

กลุ่มบริษัทไทยออยล์ร่วมกับกลุ่มประมงในอำเภอศรีราชาและบางพระ รวม 8 กลุ่ม พร้อมสำนักงานประมงอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขับเคลื่อน “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ พื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบมีส่วนร่วม” เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลศรีราชาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนชาวประมงในระยะยาว

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการพลังของภาคเอกชน–ภาครัฐ–สถาบันการศึกษา และชาวประมงท้องถิ่น ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนกุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปูม้า หอยหวาน และปลากะพงขาว ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมกว่า 6.2 ล้านตัว ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญให้แก่ชุมชน

โครงการฯ เดินหน้าด้วยกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลา 12 เดือน แบ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออกเป็น 6 ครั้งจนถึงสิ้นปี 2569 ควบคู่กับกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ การประชุมหารือสถานการณ์ทรัพยากรทะเลกับผู้นำชาวประมง การอบรมด้านการอนุรักษ์ การรับและเคลื่อนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำก่อนปล่อยลงทะเล รวมถึงการติดตามผลการจับสัตว์น้ำและรายงานข้อมูลกลับสู่คณะทำงานเพื่อนำไปประเมินผลต่อเนื่อง

โครงการนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อทะเลศรีราชา ที่สะท้อนพลังของการทำงานร่วมกันระหว่างไทยออยล์ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนชาวประมงในพื้นที่ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลอันล้ำค่าของจังหวัดชลบุรีให้คงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเลในครั้งนี้ ไม่ได้เพียงเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ แต่ยังช่วยสร้างการส่วนร่วมและความตระหนักของชุมชน ในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างรับผิดชอบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพประมง ด้วยรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับระบบนิเวศที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป










