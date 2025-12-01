อ่างทองน้ำลดแล้ว ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลโผงเผงเร่งล้างบ้าน แต่ขาดน้ำประปาใช้ชีวิตแสนลำบาก

อ่างทอง - น้ำท่วมอ่างทองลดลง แต่ชาวบ้านหมู่ 5-6 ตำบลโผงเผงยังเผชิญปัญหาน้ำประปาไม่ไหล บ้านเรือนเสียหาย ชาวบ้านใช้ไดโว่สูบน้ำทำความสะอาด วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ
วันนี้(1 ธ.ค.) ชาวบ้านหมู่ 5-6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เร่งทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา โดยหลายครัวเรือนต้องใช้ ไดโว่สูบน้ำล้างพื้นบ้าน ขณะที่น้ำประปาในหมู่ 5 ทั้งหมด และหมู่ 6 บางส่วนยังไม่ไหล ทำให้ชาวบ้านต้อง ต่อท่อรับน้ำจากริมถนน มาบริโภคและใช้อุปโภคภายในบ้าน
ยายสมบัติ ดิฐช่วย อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 6 เล่าว่า น้ำจากคลองโผงเผงพุ่งเข้าบ้านหลังคันดินพังกว้างประมาณ 6 เมตร ทำให้ ห้องปูนชั้นล่างของบ้านเสียหาย แต่โชคดีที่ตัวบ้านไม้ยังไม่พัง ทั้งนี้ชาวบ้านต้องเผชิญความเครียดจากการฟื้นฟูบ้านและขาดน้ำใช้ต่อเนื่อง
จากข้อมูลของจังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชโย, วิเศษชัยชาญ, ป่าโมก และเมืองอ่างทอง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 3,618 ครัวเรือน 33 ตำบล 155 หมู่บ้าน
ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองลดลงอย่างต่อเนื่อง วัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ 7.17 เมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 8 เมตร โดยปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,768 ลบ.ม./วินาที หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อน 1,600 ลบ.ม./วินาที
ชาวบ้านยังคงรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้