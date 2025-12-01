xs
พาณิชย์เพชรบุรีจัดใหญ่ BUSINESS MATCHING หนุนเกษตรกร–SMEs เปิดตลาดใหม่ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เพชรบุรี - พาณิชย์เพชรบุรีจัดใหญ่ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อ–ผู้ขายกว่า 50 ราย จัดแสดงสินค้าเกษตร แปรรูป และของดีเพชรบุรี มุ่งสร้างโอกาสการค้า ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

วันนี้( 1 ธ.ค.) ที่ห้อง The Garden โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม เชื่อมโยงตลาดและเจรจาการค้า (BUSINESS MATCHING) สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และของดีจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

นางสาวจินตะณา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสินค้าสู่ความยั่งยืน (SDGs) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด มุ่งประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างเครือข่ายทางการค้า และเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการในประเทศ

วัตถุประสงค์สำคัญคือ เพิ่มโอกาสการค้าให้เกษตรกรและผู้ผลิต, เปิดช่องทางตลาดใหม่ทั้งแบบซื้อ–ขายล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาด พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม BUSINESS MATCHING จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00–16.00 น. ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP/SMEs และสินค้าตามแนวคิด SDGs ในรูปแบบทั้ง online และ offline

ผู้ซื้อที่เข้าร่วมประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านของฝาก รวมถึงผู้ผลิตจากหลายจังหวัด ส่วนผู้ขายมีจำนวน 50 ราย จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีกล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร OTOP และ SMEs ในพื้นที่ เชื่อมั่นว่ากิจกรรม BUSINESS MATCHING จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มช่องทางตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง










