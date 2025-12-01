นครปฐมจัดใหญ่ “งานศิลปะบนนาข้าว” กว่า 8 ไร่ โชว์ลวดลายแผนที่–ธงชาติไทย พร้อมชิงช้าสวรรค์ชมวิว

เพชรบุรี - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. จับมือไบโอเทค สวทช. และภาคีเครือข่าย สร้างผลงาน Rice Field Art สุดอลังการกลางทุ่งนา เปิดให้ชมฟรี 5 ธ.ค.นี้ พร้อมจัดแสดงพันธุ์ข้าวเด่น–นวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค สวทช.) คณะเกษตร กำแพงแสน เกี้ยวตะวันธัญฟาร์ม และนาเฮียใช้ ผนึกความร่วมมือจัดแสดง งานศิลปะบนนาข้าว (Rice Field Art) ถ่ายทอดความงดงามของทุ่งนาไทยผ่านการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น สรรพสี ไรซ์เบอร์รี่ เรดเบอร์รี่ ไบโอเทค 1 หอมสยาม 2 และพันธุ์อื่น ๆ
ผืนนาขนาดกว่า 8 ไร่ ถูกออกแบบเป็นลวดลาย แผนที่ประเทศไทย ธงชาติไทย และทหารไทย ถ่ายทอดแนวคิด “THAILAND” สื่อถึงความรักชาติ ความสามัคคี และพลังของคนไทย โดยมี สะพานชมทุ่งนา ให้ประชาชนเดินสัมผัสศิลปะบนผืนนาได้อย่างใกล้ชิด
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จะมีการติดตั้ง ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel) เปิดให้ประชาชนนั่งชมวิวทุ่งนาสรรพสีได้ฟรี พร้อมจัดแสดง พันธุ์ข้าวเด่นจำนวน 16 สายพันธุ์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและไบโอเทค
ภายในงานยังมีการสาธิตระบบปลูกข้าวแบบ เปียกสลับแห้ง (AWD) จากกรมการข้าว และนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรจากนาเฮียใช้ อาทิ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟาง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่
กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการผสานพลังของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาเกษตร เพื่อยกระดับคุณค่าพันธุ์ข้าวไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของนาข้าวในมิติใหม่อย่างแท้จริง