“ข้าวปั้น–ข้าวผัด” เสือโคร่งวัยทอง 18 ปี ฟื้นแข็งแรง หลังสัตวแพทย์ผ่าตัดเล็บงุ้มจิกนิ้วเท้า สำเร็จปลอดภัย

สุพรรณบุรี - คู่เสือโคร่งสูงวัยประจำบึงฉวากเข้ารับการรักษาอาการเล็บงุ้มจิกเนื้อเสี่ยงติดเชื้อ ทีมสัตวแพทย์ดูแลใกล้ชิด ผ่าตัด–ตรวจสุขภาพครบวงจร ล่าสุดฟื้นตัวดี กิน–ดื่มได้ตามปกติ
คู่เสือโคร่งสูงวัย อายุ 18 ปี “ข้าวปั้น” และ “ข้าวผัด” ประจำศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างแข็งแรง หลังทีมสัตวแพทย์ทำการผ่าตัดแก้ไขอาการ “เล็บงุ้มจิกเข้าสู่เนื้อนิ้วเท้า” ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสัตว์ป่าสูงวัย และอาจนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรงได้
โดย สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฯ บึงฉวาก ร่วมกับกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ได้เข้าดูแลรักษาเสือทั้งสองอย่างใกล้ชิด
สำหรับ “ข้าวปั้น” เสือโคร่งเพศผู้ ยังมีภาวะหลอดลมตีบที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงอาการบวมอักเสบบริเวณต้นขาหน้า จากพฤติกรรมชอบนอนบนพื้นปูน ซึ่งทีมสัตวแพทย์ได้ทำการรักษาและติดตามอาการอย่างละเอียด
การรักษาครั้งนี้ต้องอาศัยทักษะขั้นสูง ตั้งแต่การวางยาสลบโดยคำนึงถึงอาการหลอดลมตีบของข้าวปั้นเป็นพิเศษ การตัดแต่งเล็บผิดรูปของเสือทั้งสองอย่างประณีต ตรวจสุขภาพเต็มรูปแบบ ไปจนถึงการให้สารน้ำ ยาปฏิชีวนะ ยาลดอักเสบ และวิตามินบำรุง
หลังผ่าตัด ภารกิจสำเร็จราบรื่น เสือทั้งสองฟื้นจากยาสลบได้ตามปกติ สามารถกินอาหารและดื่มน้ำได้อย่างเป็นปกติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 หรือผ่านไป 5 วัน สุขภาพของ “ข้าวปั้น–ข้าวผัด” อยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดี โดยมี สพ.ญ.กิตติยาภรณ์ เอี่ยมสะอาด ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าการดูแลสัตว์ป่าสูงวัยต้องใช่ความละเอียดอ่อน เพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในบั้นปลาย