สอจ.ระยอง นำเด็กเทคนิค 5 สถาบันพร้อมคณะครูลงพื้นที่หาดใหญ่ตั้งศูนย์ซ่อมซับน้ำตาชาวใต้

ระยอง - สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง นำเด็กเทคนิค 5 สถาบันพร้อมคณะครู และนักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งศูนย์ซ่อมแซมบ้านเรือน-เครื่องใช้ไฟฟ้าซับน้ำตาชาวหาดใหญ่ที่ประสบภัยน้ำท่วม
วันนี้ ( 1 ธ.ค.) นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในนามผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาระยอง (สอจ.ระยอง) ได้นำคณะครู อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งนักศึกษาจิตอาสาในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ที่ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยการอาชีพแกลง เดินทางลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพื่อตั้งจุดให้บริการซ่อมแซมบ้านเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้น รวมทั้งซ่อมระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งจุดบริการดังกล่าวตั้งในเขตชุมชนคลองลาน อ.หาดใหญ่ ภายใต้ 'ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX-IT จิตอาสา' ซ่อมฟรี ที่จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 28 พ.ย - 9 ธ.ค.นี้.