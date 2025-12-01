น้ำท่วมเสนาเริ่มคลี่คลาย เทศบาลเร่งรื้อสะพานไม้ หลังถนนโผล่ให้รถกลับเข้าบ้านได้อีกครั้ง

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยายังส่งผลกระทบหนัก 13 อำเภอ แต่พื้นที่เสนาเริ่มเห็นสัญญาณดี ถนนหลายจุดน้ำลดจนรถสัญจรได้ เทศบาลเร่งรื้อสะพานไม้ชั่วคราวคืนความสะดวกให้ชาวบ้าน หลังต้องจอดรถทิ้งริมถนนนานกว่า 4 เดือน ขณะที่บ้านริมน้ำน้อยยังอ่วม ต้องใช้เรือเป็นหลักคาดหลังปีใหม่จึงแห้งสนิท
วันนี้(1 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม้เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายลง แต่พื้นที่ท้ายเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาหลายแห่งยังมีระดับน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลให้พื้นที่ 13 อำเภอ 160 ตำบล 1,017 หมู่บ้าน ยังได้รับผลกระทบ มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 72,440 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 20 ราย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชุมชนตำบลเสนา อำเภอเสนา ฝั่งตรงข้ามตลาดบ้านแพน พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ซึ่งถูกน้ำจากแม่น้ำน้อยท่วมต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 เดือน ก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองเสนาได้สร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน
ล่าสุดระดับน้ำบริเวณถนนทางเข้าชุมชนเริ่มลดลง รถยนต์และรถจักรยานยนต์กลับมาวิ่งผ่านได้แล้ว ทำให้เทศบาลเมืองเสนาส่งเจ้าหน้าที่กว่า 20 คน เร่งรื้อถอนสะพานไม้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านนำรถกลับเข้าบ้าน หลังต้องนำรถไปจอดริมถนนด้านนอกนานหลายเดือน แต่ยังมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำน้อยที่น้ำยังล้นตลิ่งสูงอยู่
นายสมภพ กุฎิพรรณ อายุ 50 ปี ชาวบ้าน เผยว่า ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา รถสามารถวิ่งเข้าออกได้แล้ว แต่ปีนี้น้ำท่วมนานกว่าทุกปี ยาวนานถึง 4 เดือน สะพานไม้เริ่มโยกเมื่อระดับน้ำลด เจ้าหน้าที่จึงเข้ามารื้อถอนเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านใช้ถนนได้ตามปกติ ส่วนบ้านริมแม่น้ำน้อยยังต้องใช้เรือ คาดว่าน้ำอาจแห้งหลังปีใหม่
ด้านนายอารี กาญพงศรี พนักงานเทศบาลเสนา ระบุว่า ระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลง จึงเร่งรื้อสะพานชั่วคราวตามจุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถนำรถเข้าออกบ้านได้ โดยพื้นที่ในเขตอำเภอเสนา ยังคงถูกน้ำท่วม 17 ตำบล 138 หมู่บ้าน รวมกว่า 13,765 ครัวเรือน โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยและคลองสาขาที่ระดับน้ำยังสูง ต้องใช้เรือสัญจรเป็นส่วนใหญ่
สถานการณ์แม้จะเริ่มคลี่คลาย แต่หลายพื้นที่ยังเผชิญปัญหาหนัก และต้องเฝ้าระวังระดับน้ำต่อเนื่องจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ