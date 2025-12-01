ออกเดินทางแล้ว เรือหลวงอ่างทอง นําเครื่องอุปโภคบริโภคมุ่งหน้าสู่ภาคใต้

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ออกเดินทางแล้ว !! เรือหลวงอ่างทอง นําเครื่องอุปโภคบริโภคมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคใต้ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบมหาอุทกภัย คาดถึงที่หมายท่าเทียบเรือน้ำลึก ฐานทัพเรือสงขลา ในเวลา 14.00 น.พรุ่งนี้
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ ( 1 ธ.ค.) พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้สั่งการให้ พล.ร.อ กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ดำเนินภารกิจนำหมู่เรือหลวงอ่างทอง หมายเลข 791 ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ลําแรกของกองทัพเรือไทย ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึก ฐานทัพเรือสงขลา ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติของ น.ท. ชยพัทธ์ พึ่งประสพพร ผู้บังคับการ เรือหลวงอ่างทอง
ทั้งนี้ เรือหลวงอ่างทอง ได้รับมอบหายให้ทำหน้าที่ลำเลียงสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวนหลายตันที่หลอมรวมจากธารน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศ เข้าสบทบกับ เรือหลวงจักรีนฤเบศร หมายเลข 911 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยาน เพื่อร่วมภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
โดยสิ่งของบริจาคทั้งหมด จะถูกลําเลียงโดยเรือ รถ และอากาศยาน นําขึ้นสู่ฝั่ง เพื่อส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด
น.ท. ชยพัทธ์ พึ่งประสพพร ผู้บังคับการเรือหลวงอ่างทอง ยังได้แสดงการขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ตลอดระยะเวลา 2 วัน 2 คืน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันลําเลียงสิ่งของบริจาคขึ้นเรือ จนภารกิจสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และยังคาดว่าจะถึงที่หมาย ท่าเทียบเรือน้ำลึก ฐานทัพเรือสงขลา ในเวลา 14.00 น.พรุงนี้ ( 2 ธ.ค.) และหลังเรือเข้าเทียบ จะเริ่มภารกิจขนย้ายสิ่งของขึ้นฝั่งทันที โดยมี กําลังพลจากทัพเรือภาคที่ 2 เข้าร่วมในภารกิจขนย้าย ใช้เวลาดําเนินการ 3 วัน
คาดว่าเรือจะเสร็จสิ้นภารกิจ ออกเดินทางกลับสู่ที่ตั้ง ฐานทัพเรือสหีบ ในช่วงเย็นของวันพฤหัสหบดีที่ 4 ธ.ค.68