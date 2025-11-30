ประจวบฯ เปิดจุดขายใหม่ “พายคายัคลอดอุโมงค์โกงกาง–ต้นแสมยักษ์ 100 ปี” ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชีวภาพ คลองบางนางรม

ประจวบคีรีขันธ์ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมเปิดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชีวภาพ “ป่าในเมือง คลองบางนางรม” จุดท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่กลางเมืองประจวบฯ ไฮไลท์พายคายัคลอดอุโมงค์ป่าโกงกางกว่า 350 เมตร ชมต้นแสมขาวอายุเกิน 100 ปี และระบบนิเวศป่าชายเลนสมบูรณ์ พร้อมหนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนตามแนวทาง Nature Positive
วันนี้ (30 พ.ย.) บริเวณคลองบางนางรม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชีวภาพ “ป่าในเมือง คลองบางนางรม” ร่วมกับนายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย ผู้จัดการโครงการ MBT สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) โดยได้มอบอุปกรณ์ท่องเที่ยว เช่น เรือคายัค เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิทักษ์วารี โดยมี นายสุเทพ นาคทั่ง รองประธานกลุ่มฯ เป็นผู้รับมอบ
ภายในงานมีการพายเรือคายัคและซัพบอร์ด ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตลอดแนวคลองบางนางรม ท่ามกลางป่าชายเลนสมบูรณ์ ทั้งโกงกางใบใหญ่–ใบเล็ก โปรงแดง แสมขาว และจุดเด่นสำคัญคือต้นแสมยักษ์อายุประมาณ 100 ปี ที่ชาวบ้านตั้งฉายาว่า “คุณปู่–คุณย่า” รวมถึงอุโมงค์ป่าโกงกางยาวราว 350 เมตร ให้ความร่มรื่นสวยงาม ระหว่างเส้นทางยังมองเห็นวิวเขาช่องกระจกและป้ายเมืองสามอ่าว อีกทั้งยังมีนกนานาชนิดให้ชม พร้อมร่วมปล่อยปูหินคืนสู่ธรรมชาติ
นายปรีดา กล่าวว่า การพายเรือในเส้นทางคลองบางนางรม ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน แต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม “สมดุลกาย–ใจ” ด้วยการสัมผัสธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวชีวภาพแห่งใหม่ของเมืองประจวบฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Nature Positive หรือ “เปลี่ยนธรรมชาติในเชิงบวก”
ด้านนายสุเทพ นาคทั่ง รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิทักษ์วารี กล่าวว่า กลุ่มฯ จัดตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนริมคลองบางนางรม ควบคู่การอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยเปิดกิจกรรมพายเรือเชิงอนุรักษ์ พร้อมชวนปลูกป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถพายคายัคเส้นทาง往–กลับประมาณ 2 ชั่วโมง กลุ่มมีเรือคายัค 21 ลำ รองรับได้รอบละ 30 คน ค่าใช้บริการลำละ 600 บาท (นั่งได้ 3 คน) ลงเรือได้ที่ท่าน้ำวัดธรรมมิการามวรวิหาร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่063-995-8875 หรือเพจ กองเรือพิทักษ์วารี