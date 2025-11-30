อยุธยาน้ำท่วมยืดเยื้อกว่า 4 เดือน กระทบ 72,440 ครัวเรือน โรงเรียนเร่งล้างเตรียมเปิดเรียนจันทร์นี้

พระนครศรีอยุธยา - อยุธยาน้ำท่วมยืดเยื้อกว่า 4 เดือน แม้เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำลงแล้ว แต่ระดับน้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยยังสูง ชาวบ้านหลายพื้นที่ต้องใช้เรือสัญจรต่อเนื่อง โรงเรียนบางแห่งน้ำลดเริ่มเร่งบูรณะหวังเปิดเรียน 1 ธ.ค.นี้ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 20 ราย
วันนี้( 30 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยยังคงท่วมสูง หลายชุมชนต้องอาศัยอยู่ริมถนนหลังบ้านถูกน้ำล้อมมานานหลายเดือน
สถานการณ์ล่าสุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 อำเภอ 160 ตำบล 1,017 หมู่บ้าน รวมประชาชนเดือดร้อนกว่า 72,440 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 20 ราย จากทั้งหมด 16 อำเภอของจังหวัด เหลือเพียง 3 อำเภอเท่านั้นที่ไม่ถูกน้ำท่วม
พื้นที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางปะหัน บางซ้าย บ้านแพรก ลาดบัวหลวง มหาราช นครหลวง และวังน้อย โดยหลายจุดน้ำยังสูง ต้องเดินเรือเข้า–ออกต่อเนื่อง บางหมู่บ้านถูกน้ำท่วมนานกว่า 4–5 เดือน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล พบว่าระดับน้ำลดลงกว่า 1 เมตร ทำให้อาคารเรียนที่อยู่บนที่สูงสามารถเข้าทำความสะอาดได้แล้ว ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต่างเร่งล้างอาคาร ทาสีโต๊ะเรียน และเก็บกวาดพื้น เพื่อเตรียมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคมนี้ หลังปิดเรียนยาวเพราะน้ำท่วม
อย่างไรก็ตาม อาคารเรียนที่ตั้งติดริมแม่น้ำน้อยยังคงจมน้ำสูงกว่า 2 เมตร ไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ ต้องรอให้น้ำลดลงจนหมดก่อนชั้นล่างจึงจะใช้การได้อีกครั้ง
นายจักรกฤษณ์ สุขเกษม อายุ 41 ปี ครูชำนาญการผู้กำลังทาสีทับคราบน้ำ เปิดเผยว่า “น้ำเพิ่งลดลงเยอะเมื่อสัปดาห์นี้ เราจึงรีบซ่อมแซม ทาสี และทำความสะอาด เพื่อให้ทันเปิดเรียนวันจันทร์นี้ ปีนี้น้ำมาแรงและนานมาก กระทบทั้งชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน คาดว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติหลังปีใหม่”
นอกจากโรงเรียนแล้ว วัดและชุมชนหลายแห่งยังคงถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม การเดินทางยังลำบาก ถนนหลายสายถูกตัดขาด รถต้องจอดบนทางหลวง ใช้เรือเป็นยานพาหนะหลัก ชาวบ้านจำนวนมากยังต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแม้น้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตาม