กองทัพเรือส่ง “เรือหลวงอ่างทอง” ลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคหลายตันช่วยชาวใต้เดินทางจากสัตหีบคืนพรุ่งนี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือ ส่งเรือยกพลขึ้นบก “เรือหลวงอ่างทอง” ลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคหลายตันช่วยชาวใต้ ระดมกำลังพลประจำเรือกว่า 300 นายลำเลียงขนย้ายสิ่งขึ้นเรือ ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ มุ่งหน้าอ่าวหาดสมิหลา คืน 30 พ.ย.นี้
วันนี้ (29 พ.ย.) พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้สั่งการให้ พล.ร.อ. กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการ ฃกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) จัดเตรียม เรือหลวงอ่างทอง หมายเลข 791 ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ลําแรกของกองทัพเรือไทย ปฏิบัติตามแผนรับมือภัยพิบัติ ในการลําเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มุ่งหน้าสู่อ่าวหาดสมิหลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพื่อสนันสนุน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคใต้
ภารกิจในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ระดมสรรพกำลังจากส่วนต่าง ๆ สนับสนุนครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฟื้นฟู ตลอดจนได้มีการตั้งศูนย์รวบรวมรับสิ่งของบริจาคจากพื้นกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างๆ จํานวน 4 ตู้ รถเทรลเลอร์ ปริมาณหลายตัน เพื่อระดมสิ่งของช่วยเหลือให้มากที่สุด
พร้อมที่จะเดินทางเร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ยังได้จัดกําลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จํานวนหลายร้อยนาย เข้าสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบูรณาการในการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน ให้สามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ในเร็ววัน
รวมทั้งจัดกําลังทหารเรือ จากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) , นักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ , กองเรือยุทธการ และกำลังพลประจำเรือ รวมกว่า 300 นาย ร่วมลำเลียงขนย้ายสิ่งของขึ้นเรือระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ย.68
ส่วน เรือหลวงอ่างทอง ในขณะนี้มีความพร้อมสูงสุด สามารถดําเนินภารกิจได้ในทันที เมื่อได้รับสั่งการ โดยกําหนดการเรือจะออกเดินทางช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.นี้ และจะถึงที่หมายในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.68 พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทันที