xs
xsm
sm
md
lg

คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว – คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวช่วงที่ 1 เขตแดน 42–43 อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ผลดำเนินงาน 2วันปักหมุกสะสม 13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร เดินหน้าตามข้อมูล GPS และภาพถ่ายทางอากาศ


วันนี้ ( 29 พ.ย.) ชุดสำรวจหลักเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปักหมุดชั่วคราวช่วงที่ 1 บริเวณหลักเขตแดนที่ 42–43 หลังจากทั้งสองฝ่าย ได้ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากการรังวัด GPS และจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ (GCP) ที่จัดเก็บระหว่างวันที่ 19–26 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยหลักเขตแดนที่ 42 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว (บ้านไปรจัน) ส่วนหลักเขตแดนที่ 43 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหมากมุ่น ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และหลักเขตแดนทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทเรื่องการปักปันเขตแดน และเป็นจุดที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการรุกล้ำพื้นที่

การปฏิบัติงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปักหมุดชั่วคราวเพิ่มได้ทั้งสองฝ่ายในระยะเท่ากันคือฝ่ายไทย ปักหมุดชั่วคราวได้ 7 หมุด รวมระยะทาง 350 เมตร เช่นเดียวกับกัมพูชา ที่ปักหมุดชั่วคราวได้ 7 หมุด รวมระยะทาง 350 เมตร


ขณะที่ผลการปฏิบัติ​งานสะสมตั้งแต่เริ่มเมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 ฝ่ายไทย ปักหมุดชั่วคราวสะสม 13 หมุด รวมระยะทาง 650 เมตร ฝ่ายกัมพูชา ปักหมุดชั่วคราวสะสม 13 หมุด รวมระยะทาง 650 เมตร

ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะสำรวจร่วม ยังคงเป็นไปตามแผน เพื่อกำหนดแนวเขตแดนชั่วคราวให้แม่นยำ ลดปัญหาความคลาดเคลื่อน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ และจะเดินหน้าปักหมุดเพิ่มเติมในพื้นที่ต่อเนื่องตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป








คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร
คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร
คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร
คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร
คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น