คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวเขตแดน 42–43 อ. โคกสูง จ.สระแก้ว ทำได้แล้ว13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร

สระแก้ว – คืบหน้าปักหมุดชั่วคราวช่วงที่ 1 เขตแดน 42–43 อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ผลดำเนินงาน 2วันปักหมุกสะสม 13 หมุด ระยะทาง 650 เมตร เดินหน้าตามข้อมูล GPS และภาพถ่ายทางอากาศ
วันนี้ ( 29 พ.ย.) ชุดสำรวจหลักเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปักหมุดชั่วคราวช่วงที่ 1 บริเวณหลักเขตแดนที่ 42–43 หลังจากทั้งสองฝ่าย ได้ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากการรังวัด GPS และจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ (GCP) ที่จัดเก็บระหว่างวันที่ 19–26 พ.ย.ที่ผ่านมา
โดยหลักเขตแดนที่ 42 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว (บ้านไปรจัน) ส่วนหลักเขตแดนที่ 43 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหมากมุ่น ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และหลักเขตแดนทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทเรื่องการปักปันเขตแดน และเป็นจุดที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการรุกล้ำพื้นที่
การปฏิบัติงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปักหมุดชั่วคราวเพิ่มได้ทั้งสองฝ่ายในระยะเท่ากันคือฝ่ายไทย ปักหมุดชั่วคราวได้ 7 หมุด รวมระยะทาง 350 เมตร เช่นเดียวกับกัมพูชา ที่ปักหมุดชั่วคราวได้ 7 หมุด รวมระยะทาง 350 เมตร
ขณะที่ผลการปฏิบัติงานสะสมตั้งแต่เริ่มเมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 ฝ่ายไทย ปักหมุดชั่วคราวสะสม 13 หมุด รวมระยะทาง 650 เมตร ฝ่ายกัมพูชา ปักหมุดชั่วคราวสะสม 13 หมุด รวมระยะทาง 650 เมตร
ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะสำรวจร่วม ยังคงเป็นไปตามแผน เพื่อกำหนดแนวเขตแดนชั่วคราวให้แม่นยำ ลดปัญหาความคลาดเคลื่อน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ และจะเดินหน้าปักหมุดเพิ่มเติมในพื้นที่ต่อเนื่องตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป