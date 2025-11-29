เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นฯ จ.ตราด ร่วมส่งกำลังใจมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

ตราด - เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นฯ จ.ตราด ร่วมส่งกำลังใจและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม ให้กู้ภัยสว่างฯ นำลงพื้นที่ช่วงเย็นวันนี้
วันนี้ (29 พ.ย.) ภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นใน จ.ตราด ยังคงรวมพลังส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมตราด อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะที่ร้านค้าของ นางกิมกี สุขสวัสดิ์ จุดศูนย์รวมพี่น้องคนไทยพลัดถิ่น ที่เปิดเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด กว่า 10 คน ทยอยเดินทางมาช่วยกันขนสิ่งของที่คนได้รับบริจาค ทั้ง ข้าวสาร 300 ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม ปลากระป๋อง มะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม และน้ำดื่ม ขึ้นรถกระบะเพื่อนำไปสมทบกับสิ่งของที่สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
นายนันทิพัฒน์ ขำสม ประธานเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด เผยว่าคนไทยพลัดถิ่น ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์์ ที่ให้พวกตนได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และในวันนี้เมื่อคนไทยด้วยกันเดือดร้อนไม่ว่าจะภาคไหน เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้สู้ๆ
ด้าน นายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้นำชบวนสิ่งของจาก อ.บ่อไร่ มาส่งให้กับสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เพื่อส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยภาคใต้เมื่องช่วงเย็นที่ผ่านมา
ขณะที่ นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ รองนายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด (กู้ภัยสว่าง) ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นฯ และชาว จ.ตราด ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของซึ่งทางสมาคมฯ รับหน้าที่เป็นสื่อกลางในการลำเลียงขึ้นรถบรรทุก 12 ล้อ เพื่อออกเดินทางไป จ.สงขลา ในเวลา 17.00 น.วันนี้ เพื่อให้สิ่งของถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
" บริษัททรัพย์บูรพา ทรานสปอร์ต บริษัทขนส่งเอกชนที่ได้รับการติดต่อให้ขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังภาคใต้ ยังคิดค่าใช้จ่ายกัยทางสมาคมฯ เพียง 50 % คือ 15,000 บาท เท่านั้นและยังออกค่าใช้จ่ายพนักงานขับให้ เพื่อเป็นอีกแรงในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อีกด้วย" รองนายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด (กู้ภัยสว่าง) กล่าว