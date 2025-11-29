ศรัทธาตะลึงทั้งวัด!องค์ลงสีกาสาวร่วมบุญยกช่อฟ้า-บายศรีสู่ขวัญ “หลวงพี่เบียร์”พระเกจิดังพรหมพิราม

พิษณุโลก – ศรัทธาสาธุชนตะลึงกันทั้งวัด..“องค์ลง”สีกาสาวระหว่างทำร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารทองคำ วัดมะตูม พรหมพิราม-บายศรีสู่ขวัญ”หลวงพี่เบียร์” เจ้าตำรับบูชา“พ่อแก่”ลงอาคม“มหายันต์เศรษฐีหนุนดวง”
วันนี้(29 พ.ย.68) วัดมะตูม อ.พรหมพิราม ได้ประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่ นิมนต์พระเกจิ 3 รูป คือ พระอาจารย์ขวัญ วัดทับยายเชียง พิษณุโลก, หลวงพี่เลี้ยง วัดจอมเกษ อยุธยา, พ่อครูบาโชคชัย วัดน้ำดิบ กำแพงเพชร นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั่งปกอธิษฐานจิต ฉันภัตตาหารร่วมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ 132 รูป จากนั้นได้มีการประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารช่อเอก วิหารทองคำ ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จภายในวัดมะตูม
ระหว่างที่ ทำพิธียกช่อฟ้าวิหารช่อเอก ศรัทธาสาธุชนต่างต้องตะลึง เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งแต่งชุดไทยสีขาว มีอาการ”องค์ลง” หน้ามืด ร่างกายอ่อนแรง หลับตา เดินหลังค่อม ยกแขนทั้งสองเตรียมรำฟ้อน แต่เดินไม่ไหวเหมือนคนแก่ จนชาวบ้านข้างเคียงต้องเข้ามาพยุงร่าง
กระทั่งไปเจอกับ “หลวงพี่เบียร์” เจ้าอาวาสวัดมะตูม ก็ร้องไห้ ยกมือไหว้ ซึ่งหลวงพี่เบียร์ พูดว่า…เบาๆ หน่อย..ทราบแล้วว่า มา…จากนั้น อาการหญิงสาวได้สงบ ลง พร้อมยกมือท่วมหัว ทุกอย่างนิ่ง
น.ส.หมี (ชื่อเล่น) กล่าวว่า น้องของตน ชื่อ เมี่ยว เคยอยู่ที่พิษณุโลก ปัจจุบันอยู่ กทม.อาชีพแม่บ้าน มีความเชื่อและนับถือพญานาค ก็ไม่รู้ว่า เขารำ ไปทำไม แต่เขาเคยโดนสิ่งลี้ลับลักษณะแบบนี้ เคยโดนเข้าสิงมาก่อน จากนั้นเขาก็เหนื่อยและหมดแรงในที่สุด
พระครูปลัด นพดล โสภโณ หรือ“หลวงพี่เบียร์”เจ้าอาวาสวัดมะตูม กล่าวว่า โยมที่มีอาการ”องค์ลง”อาตมา ได้บอกว่า เบาๆ รู้แล้วว่า มาหา..คาดว่าเป็น พ่อแก่ ก็คงไม่มีอะไรมาก
ส่วนวันนี้ทางวัดได้ทำพิธีการยกช่อฟ้า หลังจากสร้างและบูรณะวิหารทองคำด้วยแรงศรัทธาจากลูกศิษย์และศรัทธาจากชาวบ้านทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 3 ล้านบาท กระทั่งแล้วเสร็จ เพื่อให้ “หลวงพ่อทิม”ซึ่งเป็นพระประธาน พุทธรูปสมัยสุโขทัย ฯ และรูปหล่อพระเกจิเจ้าอาวาสวัดมะตูมในอดีต ประดิษฐานอยู่ ให้ศรัทธาชาวกราบไหว้ เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งทำพิธีบายศรีสู่ขวัญหลวงพี่เบียร์ และพิธีอาบน้ำมนต์ใหญ่ประจำปี โดยมีลูกศิษย์ร่วมพิธีจำนวนมาก พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ก็จะทำพิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปี
ทั้งนี้ พระครูปลัด นพดล โสภโณ “พระเบียร์”เจ้าอาวาสวัดมะตูม เป็นพระเกจิดัง ศิษย์เอกพระปลัดประพันธ์ ติกขปัญโญ (อ.ขวัญ) วัดทับยายเชียง อ.พรหมพิราม เป็นพระหนุ่ม พรรษาน้อย ร่ำลือว่ามีวิชาอาคม มีครูบาอาจารย์ “พ่อแก่” เชี่ยวชาญมนตร์เขียน "ยันต์มหาเศรษฐีหนุนดวง"
ที่ผ่านมาวัดมะตูมจึงมักทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่-ครูบาอาจารย์ ท่ามกลางศิษย์ศรัทธาล้อมรอบ มีความเชื่อ การอาบน้ำมนต์ ตะกรุด ลงอาคมต่างๆ จนมีศรัทธาจากญาติโยมลูกศิษย์ล้นหลาม