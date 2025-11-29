สัมพันธ์ไทย-จีน ชื่นมื่น! นักเที่ยวจีนร่วมทริปคาราวานเที่ยวไทย 12 วัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักท่องเที่ยวจีนจากมณฑลยูนนาน กว่า 130 คน ร่วมทริปคาราวานรถยนต์ 45 คัน เที่ยวขอนแก่น ก่อนเดินทางเที่ยวต่ออีกหลายจังหวัดในระยะ 12 วัน ด้านททท.จัดพิธีต้อนรับชื่นมื่น ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทย โชว์แสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ และอาหารพื้นถิ่น สร้างประสบการณ์ประทับใจกับนักท่องเที่ยวจีน
ค่ำวานนี้ (28 พ.ย.) ที่โรงแรมพูลแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ “The Belt and Road Colorful Yunnan Rally to Thailand” จากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 45 คัน พร้อมผู้เดินทางกว่า 130 คน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน (1975-2025) โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางจาง ชางฮุ่ย กงสุล สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนให้การต้อนรับ
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้น ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านมิตรภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “จงไท่ อี้เจียชิน” หรือ “จีนไทยครอบครัวเดียวกัน”
นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวต้อนรับคณะเดินทางอย่างอบอุ่น พร้อมระบุว่า การเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สะท้อนสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของสองชาติ
ทั้งเป็นพลังสนับสนุนให้ ททท. เดินหน้าสานต่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-จีน อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Trusted Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการนำเสนออาหารพื้นถิ่น เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทย (Thainess) และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่คณะผู้เดินทางจากจีน
สำหรับเส้นทางของคาราวานฯ เริ่มเดินทางออกจากยูนนานเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และเข้าประเทศไทยผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ในช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวไปหลายจังหวัด ได้แก่ หนองคาย ขอนแก่น บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงใหม่ และเชียงราย ระยะเวลารวม 12 วัน พร้อมร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ช่วยกระจายรายได้สู่พื้นที่ทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว
จากสถิติระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจำนวน 4,067,491 คน ยืนยันบทบาทของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ว่ายังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวจีนยังคงนิยมประเทศไทยด้วยเหตุผลด้านอัธยาศัยไมตรี