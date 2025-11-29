หนุ่มจีนเหยียบระเบิดขณะลอบเข้าไทยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน

สระแก้ว – กกล.บูรพา ส่งชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด ช่วยเหลือชายชาวจีนเหยียบกับระเบิดระหว่างลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้าไทย บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน บาดเจ็บสาหัส ประสาน ตม.สอบสวนก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 05.50 น. วันนี้ (29 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดร้อย ฉก.ตชด.4 ได้ตรวจพบเสียงระเบิดดังจากป่าละเมาะห่างจาก ถ.ศรีเพ็ญ ประมาณ 80-90 เมตร ซึ่วเป็นเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จึงรายงาน ผบ.ฉก.12 ให้ได้รับทราบ เพื่อประสานนำโดรนขึ้นบินเพื่อตรวจสอบสถานการณ์
และขออนุมัติ ผบ.กองกำลังบูรพา ส่งชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด นปท.1 เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด. และกำลังทหาร ฉก.12 เข้าคุ้มกันพื้นที่ระหว่างที่ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าถึงจุดเกิดเหตุ
พบชายชาวจีน สภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาจากแรงระเบิด นอนร้องขอความช่วยเหลือและพยายามที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษสลับกับภาษาจีน และยังพยายามที่จะปฐมพยาบาลตัวเอง ซึ่งอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโคกสูง
ด้านพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง ได้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว เข้าสอบสวนกรณีการลักลอบเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบพาสปอร์ตของผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือ นาย SHI JINGUI ชาวจีน มณฑลยูนนาน อายุ 26 ปี คาดว่าน่าจะลักลอบข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วเข้าทำการสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
พร้อมฝากเตือนผู้ที่จะข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและประชาชนในพื้นที่ว่า พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ และเป็นเขตอันตรายที่ไม่ควรเข้าใกล้โดยเด็ดขาด