สวยสุดๆ "พลุนานาชาติพัทยา 2568"นักท่องเที่ยวเรือนแสนแห่ชมแน่นชายหาด

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ยิ่งใหญ่อลังการ "การแสดงพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568" เปิดหัวสุดเจ๋งด้วย “พลุเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง” สุดสวยงามตระการตาท่ามกลางนักท่องเที่ยวเรือนแสนแห่ชมแน่นชายหาด
ค่ำวันนี้ ( 28 พ.ย. ) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานการแสดงพลุนานาชาติ ประจำปี 2568 ( PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2025 ) ภายใต้ธีมงาน “แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์” เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์” (The Light of Eternal Loyalty) ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินับแสนคน ที่พากันเข้าจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาจนทำให้แนวชายหาดตลอดระยะทาง 3.2 กม. เต็มไปด้วยผู้คนจนแน่นขนัด
โดยในปีนี้มี 5 ประเทศนำพลุเข้าร่วมการแสดง ประกอบด้วย มาเลเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ
ไฮไลท์ในปีนี้อยู่ที่การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อพ“ น้อมจงรักภักดี สดุดีสมเด็จแม่ของแผ่นดิน ” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
ที่สามารถเรียกเสียงฮือฮา และเสียงปรบมือดังสนั่น ที่สำคัญยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนั้นภายในงานยังมีการแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติชื่อเรื่อง “ยกรบ พระรามคืนนคร” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการแสดงโขน ถือเป็นสิ่งที่องค์พระพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์ไว้ และเคยมีพระราชเสาวนีย์ว่า “ถ้าไม่มีใครจะดู ฉันจะดูเอง”
และยังมีการแสดงของวงออร์เคสตรา ที่บรรเลงเพลงประจำพระองค์ และเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวง
ส่วนบรรยากาศรอบๆบริเวณการจัดงาน เมืองพัทยาได้จัดให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมเปิดบูธบริการนักท่องเที่ยวเกือบ 400 ร้านค้า ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชลบุรี , เจ้าหน้าที่ EOD , กรมการปกครอง , เมืองพัทยา , และอาสาสมัคร กว่า 2, 000 นาย ดูแลความปลอดภันและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
และยังคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีเงินสะพัดในพื้นที่เมืองพัทยา และใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ….