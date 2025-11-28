ผงะ! ชาวบ้านเข้าป่าตัดลาน เจอศพแขวนคอเหลือแต่โครงกระดูกกลางป่ากระถิน

นครปฐม - ชาวบ้านบางเลนออกตัดต้นลานทำเชือก พบรองเท้า– เสื้อผ้ากองกับพื้น เดินเข้าไปดูใกล้ๆ ถึงกับผงะ พบศพชายแขวนคอเหลือเพียงโครงกระดูก คาดเสียชีวิตกว่า 2 เดือน ตำรวจเร่งพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อตามหาญาติ
วันที่( 28 พ.ย.) ร.ต.ท.ธนภัทร ลือบางใหญ่ ร้อยเวร สภ.บางเลน จ.นครปฐม รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบศพชายแขวนคอเสียชีวิตในสภาพเหลือเพียงโครงกระดูก ภายในป่ากระถิน หมู่ 10 ต.บางระกำ อ.บางเลน จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนครปฐม อาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม และแพทย์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่ากระถินประมาณ 50 เมตร พบศพชายอายุราว 35–40 ปี ใช้เชือกไนลอนแขวนคอกับต้นกระถินสูงราว 2.5 เมตร สภาพเป็นโครงกระดูกทั้งร่าง คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 เดือน เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิได้ช่วยกันรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายเพื่อนำส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยเบื้องต้นไม่สามารถตรวจพบร่องรอยการถูกทำร้ายได้ เนื่องจากสภาพศพเหลือเพียงโครงกระดูก
น.ส.ธัญญา ปัตธิมากร อายุ 45 ปี ผู้พบศพคนแรก เล่าว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์มาหาต้นลานเพื่อตัดไปทำเชือกกับเพื่อนรวม 4 คน ได้เห็นเสื้อผ้าและรองเท้าวางกองอยู่บนพื้นในป่ากระถิน จึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ และถึงกับผงะเมื่อเห็นโครงกระดูกห้อยอยู่กับง่ามต้นกระถิน จากนั้นได้รีบไปตามลุงข้างบ้านให้มาช่วยตรวจสอบ ก่อนแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจให้มาตรวจที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เตรียมนำศพส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล รวมถึงตรวจดีเอ็นเอ เพื่อเร่งติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิตต่อไป