พบแล้ว! ป้าจำเนียรหลงป่า 3 วันรอดปาฏิหาริย์ ใช้น้ำไม้ไผ่ประทังชีวิต–สุขภาพยังแข็งแรง

กาญจนบุรี - ระดมกำลังกว่า 3 วันค้นหาป้าจำเนียรวัย 62 ปี หลังหายตัวขณะเข้าไปหาเห็ดในป่าด่านมะขามเตี้ย สุดท้ายพบในสภาพปลอดภัย เดินเองได้ไม่ต้องหาม เผยกินน้ำจากไม้นวล–ใบไม้คลุมกันหนาว พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหา
ความคืบหน้ากรณี นางจำเนียร ทองคำศรีเมือง อายุ 62 ปี ชาว ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่หลงป่าหลังเข้าไปหาเห็ดโคนในพื้นที่ป่าเขาบ้านเนินสวรรค์ หมู่ 9 ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 68 จนมีการระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
โดย นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมเจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี จุดด่านมะขามเตี้ย และชาวบ้านจำนวนมาก ได้ออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบตัวจนถึงเวลา 03.30 น. วันที่ 28 พ.ย.
ล่าสุด เวลา 09.00 น. วันที่ 28 พ.ย. 68 เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้เริ่มปูพรมค้นหาอีกครั้ง ทั้งเดินเท้า รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ พร้อมตะโกนเรียกและจุดประทัดหวังให้ป้าจำเนียรตอบกลับ แต่ก็ยังไร้วี่แวว
จนกระทั่ง ทีมค้นหาชุดที่ 3 ของมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ที่เดินตามเส้นทางลูกรังเชิงเขา ได้ยินเสียงตะโกนจากในป่า จึงรีบเข้าไปตรวจสอบ และพบป้าจำเนียรนั่งอยู่ในป่าริมทาง ท่าทางอิดโรยน้อยกว่าที่คาด สุขภาพโดยรวมแข็งแรง พูดจารู้เรื่อง เดินได้เอง
เจ้าหน้าที่พยายามนำเปลหาม แต่ป้าจำเนียรยืนยันว่า “เดินไหว” ก่อนเดินลงจากเขาด้วยตัวเองมาขึ้นรถกระบะ และต่อรถฉุกเฉินเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบชีพจรปกติ ร่างกายแข็งแรงดี ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเพื่อตรวจอย่างละเอียด
ป้าจำเนียรเล่าว่า วันที่หลงป่าได้กินยาโรคประจำตัว ทำให้เกิดอาการง่วงอย่างหนักจนต้องตัดกิ่งไม้มาปูเป็นที่นอน และเผลอหลับไป เมื่อได้ยินเสียงเรียกและเสียงประทัดก็ไม่สามารถตะโกนตอบได้เพราะเสียงแห้ง
คืนแรกอากาศหนาว ป้าจึงตัดกิ่งไม้–ใบไม้มาคลุมตัว ส่วนตอนเช้า ได้ใช้มีดตัดไม้นวล (ไม้ไผ่) ให้น้ำซึมออกมาเป็นน้ำดื่มประทังชีวิต ตลอด 3 วัน 2 คืน ที่อยู่ในป่า
ก่อนเดินทางไปรักษาตัว ป้าจำเนียรกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันตามหาอย่างเต็มกำลังจนพบตัวในที่สุด