กองทัพเรือ ตอกเสาเข็มเริ่มงานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินอู่ตะเภา

สำหรับ โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อ 30 ต.ค.2561 ครม.อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในกรอบวงเงินงบประมาณ 17,768 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
และเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2565 ได้เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินของโครงการฯ จากเดิมใช้เงินงบประมาณ เป็นใช้เงินกู้ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงิน 16,210 ล้านบาท
รวมทั้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินโครงการ (Implementing Agency) จากเดิมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ให้เป็น กองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นหน่วยดำเนินโครงการภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือ ตอกเสาเข็มเริ่มงานก่อสร้าง (Groundbreaking Ceremony) ทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินอู่ตะเภา ยกระดับ 'เมืองการบินภาคตะวันออก: หนุนเศรษฐกิจไทย–EEC สู่ศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค
วันนี้ ( 28 พ.ย.) พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกดปุ่มปล่อยตุ้มตอกเสาเข็ม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของปฐมฤกษ์การเริ่มต้นก่อสร้าง (Groundbreaking Ceremony) โครงการทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อย่างเป็นทางการ
โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้บริหารจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ พื้นที่ Isolated Pad สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
พิธีดังกล่าวถือเป็น 'หมุดหมายสำคัญ' ของการเริ่มต้นงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนา เมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อผลักดันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) แห่งใหม่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้นโครงการนี้จึงมิใช่เพียงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นใหม่ แต่คือการวางรากฐานสำคัญให้กับอนาคตของประเทศ เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ ของภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ได้มีการลงนามในในสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2568 เริ่มก่อสร้างวันที่ 28 พ.ย.2568 โดยมีมูลค่าตามสัญญาจ้างเป็นเงิน 13,142 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 1,095 วัน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ต.ค.2571 ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ในปี 2572.