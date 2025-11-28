สปาร์ตันไทย เตรียมปิดฉากแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก 29-30 พ.ย.นี้ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พัทยาระอุ! สปาร์ตันไทย รวมพลังTOA ปิดฤดูกาลแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก "สปาร์ตันเรซ
ไทยแลนด์" อย่างยิ่งใหญ่วันที่ 29-30 พ.ย.นี้ที่วิสดอมวัลเลย์ เขาไม้แก้ว เมืองพัทยา ท่ามกลางนักวิ่งกว่า4 พันชีวิตจาก40 ประเทศทั่วโลก คาดเงินสะพัดกว่า300 ล้านบาท
วันนี้ ( 28 พ.ย.) นายวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์ และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รวมทั้งผู้บริหารและพันธมิตรหลักของการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก "สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์" ที่เดินทางสู่สนามสุดท้ายของปีภายใต้ชื่อ "2025Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24HR Presented by TOA" ได้ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.นี้ ที่วิสดอมวัลเลย์ เขาไม้แก้ว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โดยมี นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์CEO บริษัท รันริโอ (ประเทศไทย), Ms. Fusako Kasai International Race Director / Quality Manager, นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),
Mr. Ricky Sahni Top ASEAN Elite & SGX Trainer (India),และ นายศักดิ์ชัย ศิริสวัสดิ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์Spartan Race Thailand 2025 เข้าร่วม ณ โรงแรมอีสต์พาน่า โฮเทล บ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี
การแข่งขันในปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.),กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทีเส็บ (TCEB), กองทัพบก, และ จ.ชลบุรี และได้จัดขึ้นใน5 เมืองหลักประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา
ทั้งนี้ สนามพัทยา ถือเป็นสนามสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาล และยังได้รับการยกย่องว่า เป็นเส้นทางที่มีความท้าทายสูงสุดของปี ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของเขาไม้แก้ว เมืองพัทยา ที่ผสานความงดงามของภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ท่องเที่ยวเข้ากับความเข้มข้นของการแข่งขันวิ่งวิบากระดับโลกอย่างลงตัว
โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า4,000 คน จากกว่า40 ประเทศทั่วโลก ครบทุกประเภทการแข่งขันทั้งBeast 21K (ระยะ21 กิโลเมตร) ,Super 10K (ระยะ10 กิโลเมตร),Sprint 5K (ระยะ5 กิโลเมตร) และ Spartan Hurricane Heat 24HR (การทดสอบความแกร่งต่อเนื่อง24 ชั่วโมง) และยังคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมในสนามพัทยา ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายจะทุบสถิติสูงสุดของ สปาร์ตันเรซ ประเทศไทย และยังจะกลายเป็นสนามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ขณะที่ นายศักดิ์ชัย ศิริสวัสดิ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์Spartan Race Thailand2025 เผยว่าในปีนี้ สปาร์ตันเรซไทยแลนด์ ได้จัดเตรียมความพร้อมอย่างรัดกุม ทั้งด้านเส้นทางการแข่งขัน ระบบความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ควบคุมและจุดบริการน้ำ การแพทย์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาล และระบบสื่อสารในสนามรวมถึงเปิดโซนพิเศษSpartan ExpoและSpartan Cafeสำหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตามที่คาดว่าจะมีมากถึง 1 หมื่นคนและจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมหาศาล
ด้าน นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่าจังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองกีฬา มีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลกจากศักยภาพและสาธาณูปโภคต่างๆ ที่มี ทำให้ที่ผ่านมาได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาใหญ่หลายรายการ อาทิ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้
เช่นเดียวกับการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก "สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์" สนามสุดท้าย "2025Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH24HR Presented by TOA"ที่จะมีขึ้นในเมืองพัทยา ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ จ.ชลบุรี จากการเดินทางเข้ามาของนักกีฬากว่า 4 พันชีวิตผู้ติดตามอีกจำนวนมากอย่างมหาศาล
สำหรับการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 29 พ.ย. จะประกอบด้วยประเภทBeast 21K, Sprint 5KและHurricane Heat 24HR
ส่วนวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. จะเป็นการชิงชัยในประเภทSuper 10KและSprint 5Kปิดฉากซีซั่นอย่างสมบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้พิชิตเส้นชัย ทั้งFinisher T-ShirtและFinisher Medal
ภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความยั่งยืนจากผู้สนับสนุนในโซนเฟสติวัล อาทิShokubutsu Men, JBL, FIGHT5, Hooray, Beanbag, Cetilarรวมถึง โรงแรมEastpana Hotel Bowin Sriracha ที่ให้การสนับสนุนที่พักแล สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน
นอกจากนี้ สปาร์ตันเรชไทยแลนด์ ยังร่วมกับ อีซูซุ จัดกิจกรรมอาสาสมัคร "We Care For Tommorow By Isuzu"ในเวลา 14.00 น.วันอาทิตย์ที่30 พ.ย.นี้เพื่อ เชิญผู้เข้าร่วมเก็บขยะตามเส้นทางแข่งขัน รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมรับเสื้อที่ระลึกจากโครงการอีกด้วย