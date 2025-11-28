ชุดสืบเชียงแสน ดักสกัด-ตามจับ คู่หูไทใหญ่รับงานนายทุนพม่า ขนยาบ้ากว่า 8 ล้าน เลาะชายแดนริมโขงกลางดึก

เชียงราย - ตำรวจชุดสืบเชียงแสน ดักสกัด-ตามจับ คู่หูต่างด้าวชาวไทใหญ่ เนรคุณแผ่นดินที่อาศัย ร่วมขนยาบ้ากว่า 8 ล้านเม็ดเลาะชายแดนริมโขง แถมยังฝ่าจุดตรวจ-พยายามทิ้งรถหนีกลางดึก แต่โดนตะครุบตัวทันควัน 1 อีกรายถูกตามซิวตอนตีหนึ่งเศษ สารภาพรับงานนายทุนพม่า-ขับรถขนยาเข้าจุดพักคอย
วันนี้ (28 พ.ย.68) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงแสน ออกติดตามจับกุมนายแสงตุ้ย อายุ 30 ปี ชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาบ้าจำนวนมากไปตามถนนเลียบชายแดนไทย-สปป.ลาว และเมียนมา ติดกับแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำเพื่อนำเข้าสู่ชั้นในของประเทศ จึงได้ออกติดตามกระทั่งพบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่ สีเทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับมาตามทางหลวงหมายเลข 1090 เลียบชายแดน เมื่อเวลาประมาณ 21.10 น.วันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เห็นว่าตรงกับที่ได้รับแจ้งจึงได้เรียกตรวจสอบ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องผ่านจุดบริการประชาชนสามเหลี่ยมทองคำหมู่บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน เมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามไปก็พบรถจอดอยู่ โดยมีนายแสงตุ้ยเป็นคนขับและนายชัย อายุ 47 ปี ถือบัตรต่างด้าวอาศัยอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน นั่งโดยสารมาด้วย
เมื่อเจ้าหน้าที่จะขอตรวจค้นทั้งคู่ได้พากันเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนายชัย เอาไว้ได้ ส่วนนายแสงตุ้ยวิ่งหลบหนีไปได้กลางความมืด
เจ้าหน้าที่จึงแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นรถปพบภายในเบาะนั่งบรรทุกกระสอบฟางมาเต็มลำวางซ้อนกันจำนวน 32 ใบ เมื่อเปิดดูภายในพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ากระสอบละประมาณ 250,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมด 8,110,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายชัยเอาไว้ กระทั่งเวลาประมาณ 01.40 น.วันนี้(28 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกุมนายแสงตุ้ยเอาไว้ได้อีกคน จากนั้นจึงนำตัวทั้งคู่ พร้อมของกลางส่ง ร.ต.อ.มงคล สุเตนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินคดีและขยาสยผลตามกฎหมาย
เบื้องต้นหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากนายหอง ชายชาวเมียนมา ให้ไปรับรถยนต์ของกลางที่ปั๊มน้ำมันบางจาก บ้านกู่เต้า หมู่ 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน จากนั้นขับไปขนกระสอบฟางที่บ้านวังลาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงแสน เพื่อให้นำไปส่งให้ผู้รับ แต่ยังไม่ทันรู้จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนก็ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับกุมได้เสียก่อน