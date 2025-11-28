สลดพบแล้ว!สาวเชียงรายโดดสะพานวังจันทน์ ร่างจมน้ำน่าน คาดเครียดโดนเบี้ยวค่าจ้าง-หนี้นอกระบบท่วม

พิษณุโลก - เศร้าสลดพบแล้ว..ร่างสาวเชียงราย โดดสะพานวังจันทน์ ร่างจมหายในน่านน้ำตั้งแต่ 26 พฤศจิกาฯ พบรับเหมาทำความสะอาดโรงแรมในพิด’โลก แล้วโดนเบี้ยวค่าจ้าง ต้องกู้เงินนอกระบบมาจ่ายลูกน้อง จนหนี้ล้น-ขายบ้านใช้หนี้ยังไม่พอ-โดนแก๊งเงินกู้ตามทวงข่มขู่
วันนี้(28 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพลเมืองดีแจ้งพบร่างคนลอยในแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก หน่วยกู้ภัยจึงได้จัดทีมอาสานำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์ทำการตรวจสอบ ชันสูตรพลิกศพ
พบว่าเป็นหญิง อายุ 47 ปี ชื่อนางอัมรัตน์ ปัญญาปิน ภูมิลำเนาอยู่บ้านหมู่ 17 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งได้ทิ้งรองเท้า-กระเป๋า แล้วโดดสะพานพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก แล้วจมน้ำหายในแม่น้ำน่าน บริเวณตรงข้ามเยื้องหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ลงงมค้นหาร่าง แต่ไม่พบ จนกระทั่งวันนี้ (28 พ.ย.68) ได้มีผู้พบศพลอยขึ้นเหนือน้ำดังกล่าว
เบื้องต้นให้หน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอีกครั้ง ที่ รพ. ม.นเรศวร ก่อนมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
กรณีนี้ทราบจากสามีของผู้ตายว่า ผู้ตายมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาทำความสะอาดตามโรงแรมและบ้านพักต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาเรื่องหนี้สิน เนื่องจากทำความสะอาดโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพิษณุโลก แล้วผู้ว่าจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างกว่า 40,000 บาท จึงหาทางออก โดยการกู้เงินนอกระบบมาจ่ายให้ลูกน้องไปก่อน หลังจากนั้นก็ไม่มีเงินชำระหนี้ ถูกแก๊งทวงหนี้นอกระบบทวงถาม ข่มขู่ จนต้องนำทรัพย์สินในบ้านไปขายเพื่อใช้หนี้แต่ก็ไม่พอ จึงอาจเป็นเหตุให้กระทำการดังกล่าวขึ้น
ส่วนสาเหตุที่แท้จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดต่อไป