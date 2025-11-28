ยังไร้ร่องรอย! เข้าสู่วันที่ 3 ค้นหาป้า 62 หลงป่าเก็บเห็ดโคน อุปสรรคอากาศหนาว 14–15 องศา ต้องยุติการค้นหาตี 3 รอปฏิบัติการใหม่ตอนกลางวัน

กาญจนบุรี - ปฏิบัติการค้นหา “ป้าจำเนียร” วัย 62 ปี หลงป่ากาญจนบุรีหลังเข้าหาเห็ดโคนกับชาวบ้าน เข้าสู่วันที่ 3 ยังไม่พบตัว เจ้าหน้าที่–ทหาร–อาสาฯ ระดมกำลังเดินปูพรมค้นทั้งพื้นราบและภูเขา แต่เจอสภาพอากาศหนาวจัดเป็นอุปสรรค ต้องหยุดค้นชั่วคราวก่อนเริ่มใหม่วันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการค้นหา นางจำเนียร ทองคำศรีเมือง อายุ 62 ปี ชาว ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่เดินทางเข้าป่าพร้อมเพื่อนบ้านรวม 6 คน เพื่อหาเห็ดโคนในพื้นที่ บ้านเนินสวรรค์ หมู่ 9 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย แต่ได้พลัดหลงจากกลุ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 โดยนางจำเนียรมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูง และมีอาการหูตึง ทำให้การค้นหาต้องเร่งแข่งกับเวลา
การค้นหาดำเนินการโดย นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส. เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี จุดด่านมะขามเตี้ย และชาวบ้านในพื้นที่เข้าปูพรมค้นหาทั้งป่ารกทึบและพื้นที่ภูเขา ก่อนประสานกำลังทหารจาก กองพลทหารราบที่ 9 กองกำลังสุรสีห์ และกรมทหารพรานที่ 14 เข้าสมทบเมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ ( 28 พ.ย. ) เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบร่องรอยของผู้สูญหาย อีกทั้งอุณหภูมิที่ลดเหลือ 14–15 องศาเซลเซียส ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมีมติยุติการค้นหาในช่วงกลางดึก และนัดหมายกำลังทั้งหมดรวมตัวเพื่อจัดแผนค้นหาใหม่ในช่วงกลางวัน
นายอนุสรณ์ ระบุว่า ได้รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ กาญจนบุรี และ นายทรัฑ เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี แล้ว โดยคาดว่าจะระดมกำลังครั้งใหญ่เพื่อค้นหาต่อในวันนี้