สมุทรสงคราม ผนึกกำลังปั้น “เมืองต้นแบบสู่การพัฒนาชาติ” ดันทุ่งหิน–ลาดใหญ่ สู่โมเดลน้ำ–ดิน–อาหาร และเศรษฐกิจอนาคต

สมุทรสงคราม - คณะผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ร่วม มก. หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สำรวจแปลงสาธารณะทุ่งหิน–ลาดใหญ่ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต สร้างต้นแบบบริหารจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจนวัตกรรม ตั้งเป้าประกาศใช้ปี 2571
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะลงพื้นที่สำรวจแปลงสาธารณประโยชน์ “แก้มลิงทุ่งหิน” เนื้อที่ 2,623 ไร่ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา และพื้นที่สาธารณะกว่า 1,200 ไร่ ในตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ, นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะทำงาน มก. ร่วมถึงนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัด ลงร่วมสำรวจ ก่อนเข้าสู่การประชุมหารือเพื่อวางโรดแมปการพัฒนา “มก.–แม่กลอง ร่วมปั้นเมืองต้นแบบสู่การพัฒนาชาติ”
โครงการมีเป้าหมายให้พื้นที่ทั้งสองแห่งเป็น Living Lab ห้องปฏิบัติการมีชีวิต รองรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำ-ดิน-อาหาร และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ โดยพื้นที่แก้มลิงทุ่งหินจะถูกออกแบบให้เป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ ความเค็มของดิน พัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำ (Data Platform) และจัดทำโมเดลชุมชนบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ขณะที่พื้นที่สาธารณะลาดใหญ่ เตรียมพัฒนาสู่ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจนวัตกรรม “เมืองแห่งอนาคต” พร้อมวางผัง “สว่างคนิเวศ” และตั้งศูนย์เรียนรู้สหสาขาเพื่อรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า แก้มลิงทุ่งหินมีความจุน้ำได้ถึง 5 ล้าน ลบ.ม. แม้ยังไม่เหมาะผลิตประปาเนื่องจากความเค็มสูงถึง 200 มก./ลิตร หากผลิตจะขาดทุนกว่า 600 ล้านบาทใน 40 ปี แต่พื้นที่ยังมีศักยภาพต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะได้ สำหรับพื้นที่ “ลาดใหญ่” พบว่า 900 ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. ต้องขออนุญาตหากจะพัฒนา อีก 100 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ส่วน 200 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที พร้อมพบการบุกรุก 43 ครัวเรือน รวม 1,155 ไร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนและพิจารณาจัดสรรให้ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน
ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัด เสนอให้พัฒนาสมุทรสงครามสู่เมืองท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใหม่ เช่น การจัดตั้ง “โรงพยาบาลหลวงพ่อบ้านแหลม” องค์การมหาชน โครงการ “สว่างคนิเวศ” บ้านพักผู้สูงอายุ พร้อมเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อควาเรียม หอคอยแลนด์มาร์ก และป่าชายเลนจำลอง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและสร้างรายได้ในอนาคต
ขณะที่นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เสนอแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่พัฒนา เป้าหมายกำจัดขยะให้หมด 100% แปรรูปเป็นพลังงานและสร้างเครดิตคาร์บอนสูงถึง 25 เท่า ผลักดันสมุทรสงครามเป็น จังหวัด Zero Waste แห่งแรกของไทย พร้อมต่อยอดพื้นที่ทุ่งหินให้เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์กีฬาทางน้ำ และแหล่งผลิตพลังงานทางน้ำ
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม เปิดเผยว่า พื้นที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาสูง แต่ต้องจัดทำแผนแม่บทเพื่อเชื่อมโยงงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกและร่วมทำวิจัยเพิ่มเติม คาดว่าโครงการจะเริ่มขับเคลื่อนได้จริงภายในปี 2571