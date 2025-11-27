“ปังฮอท” หอบขนมปัง 2,000 ชิ้น ส่งถึงมูลนิธิสรรพราเชนทร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

เพชรบุรี - บริษัท สยาม โกอินเตอร์ ฟูดส์ ผู้ผลิตขนมปัง “ปังฮอท” นำขนมปังไส้ต่าง ๆ จำนวน 2,000 ชิ้น มอบให้มูลนิธิสรรพราเชนทร์ จ.สมุทรสงคราม เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา หวังเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้
วันนี้ (27 พ.ย. ) นายไพโรจน์ ชุดสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม โกอินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ขนมปัง “ปังฮอท” ได้นำขนมปังไส้ต่าง ๆ จำนวน 2,000 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสรรพราเชนทร์ เพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ก่อนนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่มูลนิธิสรรพราเชนทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม
นายไพโรจน์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก ตนในฐานะผู้ประกอบการจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ แม้จะเป็นเพียงขนมปังจำนวนไม่มากนัก แต่ตั้งใจมอบให้เพื่อเป็นอาหารรองท้อง และเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ได้ผ่านพ้นอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด