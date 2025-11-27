จนท.บุกจับ “คลินิกเถื่อนแม่สรวย เชียงราย” เจอทั้งหมอปลอม-ขายทั้งยานอกตำรับและเครื่องแพทย์

เชียงราย – สาธารณสุขจังหวัดฯส่งทีม จนท.สธ. พร้อมตำรวจแม่สรวย เชียงราย..บุกจับคลินิกความงามเถื่อน พบทั้งหมอปลอม-แอบขายยานอกตำรับและเครื่องมือแพทย์ซ้ำ
วันนี้ (27 พ.ย.68) นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สรวย - เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่สรวย เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าสถานพยาบาลดังกล่าวอาจกระทำผิดกฎหมาย
พบเป็นสถานที่พยาบาลด้านความงาม เช่น ลดรอยดำ รักษาสิว ฝ้าและกระ ขัดหน้า นวดหน้า เป็นต้น แต่เมื่อเจ้าหน้าสอบถามผู้ดูแลกลับไม่มีเอกสารการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดฐานประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งยังโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16, 24 และ 38 ตามลำดับ อีกทั้งผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นการกระทำความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 26
รวมถึงขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 และมาตรา 72 (4) ตลอดจนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 24 และมาตรา 46/1
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมผู้ระทำความผิดและนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.