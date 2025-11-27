เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกโอนเงินซื้อเหมาสวนลำไยใน จ.สระแก้ว เสียหายแล้วหลายราย

สระแก้ว- เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกผู้รับซื้อลำไยจากหลายจังหวัด โอนเงินมัดจำ ซื้อ-เหมาเก็บลำไยยกสวนใน จ.สระแก้ว สุดท้ายพบ สวนเดียวกัน ถูกนำไปขายซ้ำให้ผู้ประกอบการหลายราย สร้างความเสียหายนับล้านบาทจนต้องแห่แจ้งความตำรวจวังน้ำเย็น
วันนี้ (27 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการรับซื้อลำไยจากหลายจังหวัดที่ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ. วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินมัดจำ เพื่อเหมาเก็บลำไยแบบยกสวนในพื้นที่บ้านตาหลังใน อ. วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว แต่เมื่อตรวจกลับพบว่า สวนเดียวกัน ถูกนำไปเสนอขายซ้ำให้กับผู้ประกอบการหลายรายจนสร้างความเสียหายนับล้านบาท
พร้อมระบุว่า ขบวนการดังกล่าวใช้วิธีการหลอกลวงที่มีความซับซ้อน โดยผู้ก่อเหตุจะทำทีเข้าไปยังสวนลำไยหรือไร่อ้อยของเกษตรกร และทำพิธีตั้งเครื่องเซ่นไหว้ภายในแปลง เพื่อสร้างภาพลักษณ์จนคล้ายกับเป็นผู้ครอบครองหรือผู้มีสิทธิ์ในสวน
จากนั้นได้ถ่ายภาพและวิดีโออ้างว่ากำลังจะเปิดขายสวนหรือผลผลิต ก่อนนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดต่าง ๆ
และเมื่อมีผู้ประกอบการหลงเชื่อติดต่อเข้าไป ผู้ก่อเหตุก็จะดำเนินการเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการขอเอกสาร เพื่ออ้างว่าต้องการพิสูจน์ความจริงจากผู้ซื้อ ก่อนจะเสนอเงื่อนไขให้โอนเงินมัดจำจองสิทธิ์ ซื้อสวนหรือผลผลิตลำไย หลังได้รับเงินแล้วก็จะนำภาพและข้อมูลสวนเดียวกันไปเสนอขายให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีก
นายนิกร อายุ 52 ปีหนึ่งในผู้เสียหายที่เดินทางมาจาก จ.เชียงราย เพื่อขอเหมาซื้อสวนลำไยในพื้นที่ดังกล่าว เล่าว่าได้โอนเงินมัดจำตามเงื่อนไขของผู้ก่อเหตุ แต่ต่อมาก็พบว่า สวนเดียวกัน ได้ถูกเสนอขายให้กับผู้ประกอบการอีกหลายราย และยังทราบภายหลังว่าตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงเช่นเดียวกับตนเอง
"จากการตรวจสอบ ยังพบว่ามีผู้เสียหายอีกประมาณ 5–6 ราย ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่หลงเชื่อโอนเงินมัดจำให้กับผู้ก่อเหตุ รวมความเสียหาย หลักล้านบาท วันนี้จึงรวมตัวกันรวบรวมหลักฐานทั้งข้อความสนทนา สลิปการโอนเงิน ภาพถ่ายที่โพสต์บนโซเชียล รวมถึงเอกสารที่ผู้ก่อเหตุ ใช้หลอกลวง นำมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย" นายนิกร กล่าว
ขณะที่ชาวสวนลำไยในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น ได้สะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นทอดๆ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มขาดความเชื่อมั่นในการเข้ามาซื้อผลผลิตจาก จ.สระแก้ว จนทำให้ตลาดรับซื้อหดตัว ส่วนเกษตรกรรายย่อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผลผลิตที่มาจากแปลงที่ถูกผูกสิทธิ์ขายไปแล้ว ทำให้ขายผลผลิตไม่ได้หรือราคาตกต่ำ อีกทั้งทำให้ชื่อเสียงของพื้นที่เสียหายอาจส่งผลต่อการค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้ำเย็นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงลำไยในสวนที่ถูกกล่าวอ้างแล้ว และจะเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินการเอาผิดมิจฉาชีพกลุ่มนี้ เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอีก