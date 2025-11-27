ยังไม่จบโบนัส "ไดกิ้น" นายจ้างเพิ่มให้อีก1เดือนขึ้นเงิน3%แต่ไม่เปลี่ยนปรับลดสวัสดิการทอง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ยังไม่จบโบนัส "ไดกิ้น" เจรจาไกล่เกลี่ยครั้งที่10 นายจ้างยอมเพิ่มให้อีก1เดือน เป็น 6เดือน +12,000 บาท ปรับขึ้นเงิน 3% แต่ไม่เปลี่ยนการปรับลดสวัสดิการทอง จนต้องนัดเจรจาอีกครั้ง 4 ธ.ค.นี้
วันนี้ ( 27 พ.ย.) นายมานิตย์ ปียัง ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ไดกิ้น (ประเทศไทย)จำกัด ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องปัญหาการจ่ายโบนัส ประจำปี 2568 ระหว่างนายจ้างและตัวแทนสหภาพฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี เมื่อเวลา 14.00น.วานนี้ว่า แม้ทางสหภาพฯ จะยืนยันข้อเรียกร้องโบนัสจากบริษัทที่ 8 เดือน +2.4 หมื่นบาท พร้อมอัตราการปรับเงินเดือนขึ้นที่ 6% สุดท้ายก็ยังไม่เป็นไปตามนั้น
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ขยับการจ่ายโบนัสให้เพิ่มขึ้นคือจากเดิมที่กำหนดการจ่ายโบนัสไว้ที่ 5 เดือน + 1.2หมื่นบาท และอัตรการปรับเงินขึ้นที่ 2 % เป็น 6เดือน + 1.2หมื่นบาทและอัตรการปรับเงินขึ้นที่ 3%
ส่วนเรื่องสวัสดิการทองคำ 3 บาท สำหรับพนักงานที่ทำงานดี ไม่ขาด ไม่ลา ตามข้อตกลงที่เคยทำร่วมกันไว้กับพนักงานตั้งแต่เมื่อ 30 ปีก่อน บริษัทฯ ยังขอปรับเป็นการจ่ายเวินให้แทนจำนวน 4 หมื่นบาทเนื่องจากราคาทองที่พุ่งสูงอย่างมาก
" แต่การปรับลดดังกล่าวเป็นการลดฮวบจนเกินไป ทำให้พนักงานรับไม่ได้เพราะคนที่ได้สิทธินี้เป็นไปตามสวัสดิการที่บริษัทให้มาตั้งแต่วันแรก จึงจะต้องมีการเจรจากันใหม่อีกครั้งในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี จากนั้นจึงจะมีการออกแถลงการณ์ที่บริเวณด้านหน้าโรงงานอีกครั้งเพื่อให้เพื่อพนักงานได้รับทราบถึงความคืบหน้าไปพร้อมๆกัน" นายนิตย์ กล่าว