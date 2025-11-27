ระดมกำลัง 100 ชีวิต ปูพรมค้นหาป้าหาเห็ดพลัดหลงกลางป่าด่านมะขามเตี้ย เข้าสู่วันที่ 2 ยังไร้วี่แวว

กาญจนบุรี - รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เผยเจ้าหน้าที่ร่วมชาวบ้านระดมกำลังแบ่งชุดค้นหา เดินปูพรมไล่เช็กเส้นทางป่าภูเขา คาดอาจหลงข้ามพื้นที่ใกล้เคียง ขณะตั้งศูนย์บัญชาการเตรียมพร้อมรับมือฉุกเฉิน หวังพบตัวโดยเร็วที่สุด
วันนี้ ( 27 พ.ย.) เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกำลังชาวบ้านร่วมกว่า 100 คน ออกปฏิบัติการค้นหานางจำเนียร ทองคำศรีเมือง อายุ 62 ปี ชาวตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง ซึ่งพลัดหลงระหว่างออกหาเห็ดโคนในป่าภูเขาบ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก ตั้งแต่เมื่อช่วงสายของวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.30 น. โดยจนถึงวันนี้ยังไม่พบตัว ผู้สูญหายแต่อย่างใด
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งการสูญหายฝั่งอำเภอได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี เขตด่านมะขามเตี้ย และชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหา แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าภูเขาทึบและเริ่มมืด จึงต้องยุติภารกิจในคืนแรกเพื่อความปลอดภัย ก่อนเริ่มค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
ด้านนายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย เปิดเผยว่า วันนี้ได้จัดกำลังประมาณ 80 – 100 นาย แบ่งออกเป็น 5 ชุด เดินหน้าเข้าป่าเพื่อตรวจสอบเส้นทาง โดยมีชาวบ้านที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำ อีกทั้งยังประสานไปยังหมู่บ้านรอบป่าในพื้นที่หมู่ 8 และ 12 ตำบลจรเข้เผือก รวมถึงหมู่ 5 และ 11 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี เผื่อผู้สูญหายอาจเดินหลงข้ามเขตได้
ขณะเดียวกัน ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณเชิงเขา ใช้วิทยุสื่อสารรายงานความคืบหน้าทุก 1 ชั่วโมง และจัดให้ อบต.จรเข้เผือกสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม พร้อมจัดรถกู้ภัยสแตนด์บายหากพบผู้สูญหายและต้องการการเคลื่อนย้ายเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเวลา 14.30 น. ยังไม่พบร่องรอย โดยเจ้าหน้าที่กำหนดเวลาค้นหาถึง 17.00 น. หากยังไม่พบจะเรียกทุกชุดกลับศูนย์บัญชาการเพื่อสรุปสถานการณ์และวางแผนเดินหน้าค้นหาใหม่ต่อไป