กรมการทหารช่าง–มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนาการศึกษา ร่วมยกระดับศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - ร่วมขับเคลื่อนการศึกษา งานวิจัย พัฒนาบุคลากร–สถานศึกษา ลดค่าเทอมบุคลากรทหารช่าง 20% ทุกหลักสูตร สร้างเครือข่ายเพื่อชุมชน–ประเทศ–ภูมิภาค ยกระดับศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานอาเซียน

วันนี้ ( 27 พ.ย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับกรมการทหารช่าง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสถาบัน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พิธีลงนามดำเนินการโดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ พลตรี สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง โดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ พันเอก ดร.รณพงษ์ เรืองจุ้ย ผู้อำนวยการกองกำลังพล กรมการทหารช่าง พร้อมคณะ ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ดร.บารมี ชูชัย คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร งานวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีศักยภาพและคุณภาพสูงขึ้น รองรับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศชาติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภายใต้ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะสนับสนุนบุคลากรของกรมการทหารช่างในด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดย ลดค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย 20% ทุกหลักสูตรในภาคพิเศษระดับปริญญาตรี รวมถึงความร่วมมือด้านอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในสายงาน

ด้านกรมการทหารช่าง ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนทหารช่าง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา จะสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกันวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันกิจกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และงานสาธารณประโยชน์ร่วมกัน






