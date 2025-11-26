เพชรบุรีเดินหน้าพลิกวิกฤต! เปิดโครงการเลี้ยงปูทะเล ใช้ปลาหมอคางดำเป็นเหยื่อ ลดต้นทุน–แก้ปัญหาล้นแหล่งน้ำ

เพชรบุรี - ประมงเพชรบุรีผนึกกำลังภาครัฐ–เอกชน–ชาวประมง เปิดโครงการ “พลิกวิกฤตพิชิตปลาหมอคางดำ” สนับสนุนปูทะเล 20,000 ตัว ให้เกษตรกร 25 ราย พร้อมรับซื้อปลาหมอคางดำกก.ละ 1 บาท นำไปทำเหยื่อเลี้ยงปู หวังแก้ปัญหาสัตว์น้ำรุกราน–เพิ่มรายได้ชาวบ้าน
วันนี้( 26 พ.ย.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล “พลิกวิกฤตพิชิตปลาหมอคางดำ” มุ่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ พร้อมสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ณ หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า ปลาหมอคางดำยังเป็นปัญหาหนักในหลายจังหวัด เนื่องจากมีความทนทานสูง แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็ว และมีอัตราการรอดสูง ทำให้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง
จากวิกฤตดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรีจึงริเริ่มนำปลาหมอคางดำมาบดเป็นเหยื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปูทะเล โดยใช้อัตราส่วนปู 1 กิโลกรัม ต่อปลาหมอคางดำ 4 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ และลดต้นทุนอาหารในฟาร์มปูทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการได้คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม จำนวน 25 ราย พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปูจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ซีพีเอฟ) รายละ 800 ตัว รวม 20,000 ตัว โดยรับซื้อปลาหมอคางดำจากชาวประมงในราคากิโลกรัมละ 1 บาท (จากเดิมที่ต้องซื้อปลาทะเลราคา 15–20 บาทต่อกิโลกรัม) ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำรุกรานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งอำเภอเขาย้อย เทศบาลตำบลเขาย้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมง เกษตรกร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน