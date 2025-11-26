"อั้ม-อธิชาติ" ร่วมทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ -​ทีมสัตหีบ ลุยช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ ผนึกกำลังทีมสัตหีบ ดึงรถพลิกคว่ำขวางทางเรือ เปิดทางเข้าพื้นที่ช่วยชาวบ้านชุมชนคลองเปล 100 ชีวิตใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ออกจากพื้นที่ มี "อั้ม-อธิชาติ" ร่วมลุยน้ำด้วย
วันนี้ (26 พ.ย.) ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ร่วมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณปากทางเข้าชุมชนคลองเปล ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยพบรถยนต์พลิกคว่ำกลางถนนขวางเส้นทางการเดินเรือ จนไม่สามารถนำเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้านในได้ เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าทำการดึงและเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดดังกล่าว เพื่อเปิดทางให้เรือสามารถสัญจรเข้า–ออกได้อีกครั้ง
จากนั้นได้ลำเลียงอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่ยังติดค้างอยู่ภายใน ผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้สามารถอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยได้แล้ว 100 ชีวิต อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังพบลูกสุนัขที่ติดอยู่ในซุ้มล้อรถคันที่ประสบเหตุ และสามารถช่วยนำออกมาได้อย่างปลอดภัย
พระเอกชื่อดัง “อั้ม อธิชาติ” ร่วมลุยช่วยน้ำท่วมด้วย
และในช่วงบ่ายวันนี้ หลวงพ่อวัดโคกสูง ภัทธิยาราม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังได้ให้พร-ปลุกเสกเรือกู้ภัย และทีมงานชุดตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา และขอให้ปฏิบัติภารกิจแคล้วคลาดปลอดภัย สามารถช่วยเหลือประชาชนได้สำเร็จ
พร้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งโรงครัวเพื่อผลิตอาหารและบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนด้วย
นอกจากนั้นพระเอกชื่อดัง "อั้ม -อภิชาติ ชุมนานนท์" ยังได้เข้าร่วมทีมตอบโต้ภัยพิบัติ ชมรมกู้ภัยสว่างฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
ขณะที่ นายสุทธิพงษ์ บุญมาฉาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการทางน้ำ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา เผยถึงการปฏิบัติงานในวันนี้ว่าได้ร่วมกับชุดตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบ จ.ชลบุรี นำเรือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บริเวณบ้านคลองแห อ.หาดใหญ่ รวมถึงนำอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคเข้าไปแจกจ่าย
โดยพบว่าบางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่บางจุดก็ยังมีระดับน้ำสูง และยังว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน
และยังบอกอีกว่าขณะให้การช่วยเหลือได้มีชาวบ้านตะโกนเรียกว่า พบศพลอยมาติดที่บ้าน จึงได้เข้ามาทำการตรวจสอบพบเป็นชายอายุประมาณ 35 - 40 ปี ไม่ทราบชื่อและนามสกุลคาดว่สเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วัน เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานกับทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการต่อไป