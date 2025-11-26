ผู้ว่าฯ นครปฐม ส่งถังออกซิเจน 222 ถัง ช่วยผู้ป่วยวิกฤติสงขลา หลังโรงพยาบาลออกซิเจนหมดจากอุทกภัยใหญ่

นครปฐม - ผู้ว่าฯ นครปฐม รับมอบถังออกซิเจน-เวชภัณฑ์-อาหารและของใช้จำเป็น ส่งด่วนช่วยโรงพยาบาลสงขลา หลังเผชิญภาวะวิกฤติออกซิเจนขาดแคลนหนัก พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคองค์พระปฐมเจดีย์ และจุดรับบริจาคในทุกอำเภอ เร่งระดมความช่วยเหลือด่วน
วันนี้( 26 พ.ย.) บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้ารับมอบถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยจำนวน 222 ถัง พร้อมเวชภัณฑ์ยา อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น จากนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม รวมถึงเครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนชาวนครปฐม
โดยมี พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. นำขบวนรถตำรวจทางหลวง ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือครั้งนี้จากนครปฐมมุ่งหน้าโรงพยาบาลสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยใหญ่ใน จ.สงขลา ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องใช้ออกซิเจนเร่งด่วน โดยเฉลี่ย 1 คน ต้องใช้ 3 ถังต่อวัน ขณะนี้โรงพยาบาลขาดแคลนอย่างหนักและในพื้นที่แทบไม่เหลือสำรอง จึงต้องเร่งระดมส่งถังออกซิเจนและเวชภัณฑ์เข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมได้เปิด ศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมกระจายจุดรับบริจาคตามทั้ง 7 อำเภอ โดยมีเจ้าคณะอำเภอร่วมดูแลและประสานการช่วยเหลือ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดชุดสิ่งของรอบใหม่เพื่อส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติม
ด้านนายณัฐพล ณ นคร เจ้าของธุรกิจขนส่ง “ณัฐพลเครน” ได้นำรถบรรทุก 18 ล้อ อาสาขนถังออกซิเจนทั้ง 222 ถังด้วยตัวเอง เพื่อส่งถึงโรงพยาบาลสงขลาโดยคาดว่าจะฝ่ากระแสน้ำถึงในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น พร้อมอาสาร่วมปฏิบัติงานลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่ตลอดภารกิจครั้งนี้