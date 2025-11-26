จับคาด่าน! ขบวนการขายชาติลอบนำเข้าพริกไทยเขมรสวมสิทธิ์ขายในไทย

ตราด - จับคาด่าน!! ขบวนการขายชาติ ลอบนำพริกไทยจากกัมพูชารวมกว่า 4 ตัน เตรียมนำสวมสิทธิ์ขายในประเทศ พบลักลอบนำเข้าผ่านท่าเทียบเรือคลองใหญ่ ก่อนใช้รถบรรทุก 6 ล้อรับกระจายให้นายทุนในจังหวัดต่างๆ เชื่อทำเป็นขบวนการเตรียมขยายผลถึงตัวใหญ่
วันนี้ ( 26 พ.ย.) ตำรวจ สภ.ท่าเลื่อน ได้สนธิกำลังร่วมทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและตำรวจน้ำ สกัดจับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อหมายเลขทะเบียน 70-2131 สมุทรสงคราม ขณะวิ่งผ่านบริเวณด่านตรวจความมั่นคงบ้านเนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด หลังได้รับแจ้งจากสายลับ ว่าจะมีการลักลอบขนพริกไทยจากกัมพูชาเข้าประเทศไทย
จากการตรวจสอบภายในตู้ทึบพบ พริกไทยสด จำนวน 2,900 กิโลกรัม และพริกไทยแห้ง 1,150 กืโลกรัม รวม 4,050 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 600,000 - 700,000 บาท จึงคุมตัวนายธงชัย สุขหลาย อายุ 50 ปี ชาวบ้านตำบลเนินทราย อ.เมืองตราด และยึดรถพร้อมพริกไทยสดไปยัง สภ.ท่าเลื่อน เพื่อทำการสอบสวนขยายผลจนทราบว่าได้รับค่าจ้างขนส่งเที่ยวละ 4,000 บาท ซึ่งพริกไทยทั้งหมดจะถูกนำไปสวมสิทธิ์เป็นพริกไทย เพื่อนำไปขายต่อในประเทศ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่า หน่วยงานความมั่นคงทั้ง ตำรวจ ทหารและตำรวจน้ำ ได้ติดตามขบวนการลักลอบขนพริกไทยจากกัมพูชา มาได้ระยะหนึ่งแล้วและยังพบว่าระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย.ที่ผ่านมามีการลักลอบนำพริกไทยจากกัมพูชาเข้าไทย.ผ่านท่าเรือใน อ.คลองใหญ่ ก่อนจะขนถ่ายพริกไทยจากเรือขึ้นรถยนต์( 4 ล้อ ) ส่งให้กับผู้ประกอบการใน จ.จันทบุรี
กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมคนขับรถ 1 คน พร้อมของกลางพริกไทยสด พริกไทยแห้ง รวม 2,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 300,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมขบวนการนี้อย่างใกล้ชิด
และเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมายังตรวจพบความเคลื่อนไหวขอวขบวนการลักลอบขนพริกไทยจากกัมพูชาเข้าไทย ผ่านท่าเทียบเรือท่าคลองใหญ่ และขนส่งต่อด้วยรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถจับกุมได้ กระทั่งคืนวันที่ 25 พ.ย.ได้ตรวจพบว่ามีการลักลอบกระทำการในลักษณะเดิมจึงวางแผนจับกุมดังกล่าว