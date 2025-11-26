เปิดใจพนักงาน "ไดกิ้น" ไม่เคยร้องขอโบนัสเกินจริงยันกระแส 18 ด.+2แสน เฟกนิวส์

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เปิดใจพนักงาน "ไดกิ้น" ไม่เรียกร้องโบนัสเกินจริง ยันกระแส 11เดือน+1แสนบาท หรือ 18เดือน+2แสนบาท เฟกนิวส์ เผยขอจริง 8เดือน+2.4 หมื่นบาทจากผลกำไรเกือบ 6พันล้าน ชี้ปัญหาใหญ่จากการยกเลิกวัฒนธรรมแจกทอง 3บาทพนักงานทำงานดีตลอด 10ปี ยันหากเจรจาครั้ง10ไม่บรรลุผลพร้อมยกระดับกดดัน
จากปัญหาการรวมตัวประท้วงเรียกร้องโบนัส ปี 2568 ของกลุ่มพนักงานบริษัท ไดกิ้น (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ที่ยืดเยื้อมานานหลายวัน หลังไม่พอใจการเสนอจ่ายโบนัสจากฝ่ายบริหาร 5 เดือน+12,000 บาท จนสร้างความไม่พอใจอย่างหนักเนื่องจากในปี 2567ที่ผ่านมาบริษัทเคยจ่ายโบนัสให้พนักงานมากถึง 7เดือน พร้อมเงินพิเศษแบบ++
ขณะที่ชาวเน็ตเสียงแตกวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มพนักงานบริษัทดังกล่าวกันแบบฉ่ำๆว่า การเรียกร้องโบนัสเกินจริงทั้ง 11เดือน - 100,000 บาท และ 18เดือน +เงิน 200,000บาท ท่ามกลางวิกฤตที่มีคนตกงาน บริษัทเลิกจ้างจำนวนมากอาจกลายเป็นกระแสผลักดันให้ทุนต่างชาติถอนการลงทุนออกจากไทยเพิ่มมากขึ้น ส่วนบางกระแสยังสนับสนุนให้บริษัทฯแห่งหนีปิดโรงงานหนีไปเลยก็มี
ด้านพนักงานรายหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความแย้งว่า ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้ระบบในโรงงานของพวกตนที่เคยมีโบนัสมากถึง7เดือน ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น โบนัสก็ควรขึ้นตามเพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทำงาน
จนทำให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้ทราบข่าวต้องมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี เรียกคู่กรณีทั้งผู้บริหารโรงงานและตัวแทนแรงงานเข้าพูดจาไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่ 10 ในเวลา 14.00น.วันนี้ (26 พ.ย.) แต่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้ารับฟัง เนื่องจากเป็นการพูดคุยกันเรื่องกฏหมายนั้น
ล่าสุด นายมานิตย์ ปียัง ประธานสหภาพแรงงานบริษัท ไดกิ้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการเรียกร้องโบนัสในปี 2568 ว่าเป็นไปตามผลกำไรที่บริษัทได้รับในปีนี้ที่มีมากถึง 5.9 พันล้านบาท รวมทั้งยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมาก และยังมีการปันหุ้นเพิ่มอีกกว่า 5 พันล้านบาท
อีกทั้งในปีที่ผ่านมาพนักงานยังได้โบนัสมากถึง 7 เดือน+ 2.1 หมื่นบาท จากผลกำไร 5.5 พันล้านบาท พร้อมการปรับอัตราเงินเดือนขึ้นอีก 4.5%
" ในปีนี้เราไม่ได้เรียกร้องโบนัสเกินจริง ส่วนกระแสข่าวที่ว่าเราเรียกร้อง 1เดือน - 100,000 บาท และ 18เดือน +เงิน 200,000บาทนั้นล้วนเป็น เฟกนิวส์ ซึ่งกระแสข่าวนี้ไม่เป็นธรรมกับเรา และไม่ใช้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้เราก็เชื่อว่าเราจะไม่ได้ตามที่เรียกร้องอย่างแน่นอนเพราะต้องมีการเจรจาต่อรอง ซึ่งอาจจะอยุ่ที่ 7 เดือนก็ได้"
ทั้งนี้ปัญหาที่แท้จริงของการออกแถลงการภายในองค์กรในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่การประท้วงเดือดตามที่เป็นข่าว ก็เพราะเราต้องการให้วัฒนธรรมขององค์กรที่มีมานานกว่า 30 ปียังคงอยู่ต่อไป นั่นก็คือ การมอบทองหนัก 3 บาทให้กับพนักงานที่ทำงานให้บริษัทตั้งแต่ 5 -10 ปีขึ้นไปที่มีประวัติการทำงานดี ไม่มีการขาดลา มาสาย ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน
ทั้งนี้สิ่งที่พนักงานทุกคนทำไม่ใช่การประท้วง หรือการเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะได้มากจนเกินไป แต่เราต้องการแถลงการให้พนักงานรับทราบว่าการเจรจาต่อรองแต่ละครั้งสหภาพฯ ได้อะไรบ้าง และอยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า การที่เรายื่นข้อเรียกร้องไปยังบริษัทฯ ในทุกปีเราก็เรียกร้องจากผลประกอบการของบริษัทฯ เราไม่ได้ขอเวอร์จนเกินไป
" ปัจจุบัน ไดกิ้น มีพนักงานประจำประมาณ 2,700 คน และยังมีพนักงานซับคอนแท็ก และนักศึกษาอีกกว่า 2,000 คน เราขอยืนยันอีกครั้งว่า เราเรียกข้อเรียกร้องโบนัสจากบริษัทแค่ 8 เดือน +2.4 หมื่นบาท พร้อมอัตราการปรับเงินเดือนขึ้นที่ 6% ไม่ได้เรียกร้องเกินจริงตามที่เพจต่างๆ เอาไปลงซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมกับพวกเราเลย เพราะเรารู้ดีว่าผลประกอบการของบริษัทเราเป็นเช่นไร ซึ่งเราก็เข้าใจว่าปีนี้มีคนที่ทำงานให้บริษัทนานถึง 10ปีที่จะได้รับทองคำหนัก 3 บาท + เงิน 10,000 บาท มากถึง 1,300 คน ซึ่งในวันนี้เราจะคุยกับบริษัทฯ เรื่องสวัสดิการทองก่อน โดยจะขอปรับเรื่องทองจากเดิมเหลือแค่ 4 หมื่นบาทแทนซึ่งถือว่าลดฮวบเกินไป จนทำให้พนักงานรับไม่ได้เพราะคนที่ได้สิทธินี้เป็นไปตามสวัสดิการที่บริษัทให้มาตั้งแต่วันแรก "
นายมานิตย์ ยังเผยอีกว่าหากสุดท้ายแล้วการเจรจาในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ไม่บรรลุผล ก็พร้อมที่จะยกระดับการกดดันต่อไป และยังอยากเรียกร้องให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งถือเป็นพ่อเมือง ออกมาเป็นคนกลางในการเจรจาให้กับพวกเรา
ซึ่งสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผลการเจรจาจะเป็นเช่นไร เพราะในวันนี้บริษัทฯ ยังยืนยันการจ่ายโบนัสที่ 5 เดือน + 1.2หมื่น บาท และอัตรการปรับเงินขึ้นที่ 2 %