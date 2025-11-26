xs
ที่สุด! สาวใหญ่ จำใจขนไก่ชนกว่า 200 ตัวขึ้นบ้านหนีน้ำท่วมป่าโมก หวั่นหมากัด–ขโมยฉก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง- เจ้าของฟาร์มจำใจย้ายไก่ขึ้นบ้านชั้นบน หลังน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมหนักนานร่วม 2 สัปดาห์ บางส่วนตายเพราะเครียด แต่ยังสู้ต่อ ดูแลจนกว่าน้ำลด

13.30 น. วันนี้ ( 26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง เลขที่ 57/ก หมู่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบ นางสาวสมศรี ฉิมพาลี อายุ 54 ปี เจ้าของบ้านและฟาร์มไก่ชน ที่ต้องขนไก่ชนกว่า 200 ตัวขึ้นไปเลี้ยงบนบ้าน หลังน้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมหมู่บ้านต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 สัปดาห์

นางสมศรี เล่าว่า ไก่ที่เลี้ยงไว้มีทั้งพ่อแม่พันธุ์ ลูกไก่ และไก่รุ่น เลี้ยงไว้เพาะขายสร้างรายได้มานานเกือบปี กำลังจะทยอยขายสร้างรายได้เข้าครัวเรือน แต่ฟาร์มกลับถูกน้ำท่วมกะทันหันจึงต้องรีบขนไก่ทั้งหมดขึ้นบ้านเพื่อความปลอดภัย เพราะหากนำไปไว้ริมถนนเกรงจะถูกหมากัดหรือถูกคนขโมย บางส่วนต้องกั้นซุ้มแยก บางส่วนปล่อยเดินอยู่ภายในบ้านร่วมกับเจ้าของ

อย่างไรก็ตาม ยังมีไก่บางตัวตายจากภาวะเครียด แต่เจ้าของยืนยันจะดูแลส่วนที่เหลืออย่างสุดความสามารถ อยู่ร่วมกับฝูงไก่บนบ้านไปจนกว่าน้ำจะลดลงและสามารถย้ายกลับฟาร์มเดิมได้อีกครั้ง

สำหรับสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดระดับน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองวัดได้ 8.51 เมตร ใกล้ระดับจุดวิกฤตที่ 8 เมตร โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,230 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงเร่งระบายน้ำ 2,137 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง










