มข.เปิดพื้นที่รวมน้ำใจ “รับบริจาคเงิน-สิ่งของจำเป็น” ส่งถึง ม.อ. ช่วยภาคใต้พ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น และอาหารแห้ง หวังนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. รอบแรกรับบริจาคจนถึงวันอังคารที่ 2 ธันวาคมนี้ เร่งส่งมอบไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
วันนี้ (26 พ.ย.) ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารแห้งสำหรับบรรจุถุงยังชีพ และเปิดรับบริจาคเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ผ่านทางเครือข่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขณะเดียวกันยังได้รับแจ้งจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้เร่งดำเนินการเปิดพื้นที่รับบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารแห้งสำหรับถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, อาหารกระป๋อง, นม, ขนม, ยาสามัญ ฯลฯ ตลอดจนเปิดรับเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : ร่วมน้ำใจ มข.ช่วยน้ำท่วม เลขที่บัญชี : 402-734360-3
“เราได้เห็นสภาพความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนที่เผชิญกับอุทกภัยที่หนักหน่วง ขณะเดียวกันยังมีครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในภูมิลำเนาอำเภอหาดใหญ่ ที่เป็นผู้ประสบภัยอยู่จำนวนหนึ่ง จึงมองว่า การเร่งหาทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้ ทั้งยังเป็นกำลังใจให้ทั้งนักศึกษาและผู้ประสบภัยได้อบอุ่นใจและมีแรงต่อสู้กับภัยพิบัติจนสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน หวังว่าทุกคนจะปลอดภัย และขอให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมช่วยกัน เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน” รศ.ดร.เพ็ญศรีกล่าว
ขณะที่ ผศ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำผลิตภัณฑ์ SimpleSense เพียวเร่ซุปพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นผลงานจากกระบวนการวิจัยของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารที่ผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) ส่งมอบให้แก่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150 ซอง เพื่อเป็นเสบียงอาหารส่งต่อถึงผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาล หลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมที่ จ.เชียงใหม่ และมณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) เพื่อส่งต่อถึงทหารแนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา
ผศ.ดร.พิมพ์นิภากล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต โดย SimpleSense เพียวเร่ซุป เป็นซุปข้นเนื้อเนียนละเอียด เพียงฉีกซองก็สามารถรับประทานได้ทันที เหมาะสำหรับผู้ประสบภัยทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย เนื่องจากพัฒนามาจากข้าวฮางงอก กข 43 ของเกษตรกรชาวอีสาน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ และธัญพืชหลากชนิดที่ให้พลังงานสูง และมีโภชนาการครบ 5 หมู่ ถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมในการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในภาวะวิกฤตได้
ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้เพื่อเร่งเยียวยาและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังจะเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในวันและเวลาราชการ ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบแรกจนถึงวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 นี้ เพื่อเร่งจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยและรองรับประชาชน ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษาที่เดือดร้อนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในพันธมิตรเครือข่าย มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” จะยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งในเบื้องต้นขณะที่ยังประสบอุทกภัย ไปจนถึงช่วงหลังผ่านพ้นวิกฤตที่ทุกคนต้องเผชิญกับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตามปณิธานมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-4320-2356