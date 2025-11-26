อยุธยายังจมบาดาล 12 อำเภอ – เดือดร้อนกว่า 66,794 ครัวเรือน ภาคใต้ก็ยังหนัก ด้านชาวบ้านบางซ้ายบอก “ไม่เหลืออะไรแล้ว”

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงวิกฤติ โดยเฉพาะ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่แม้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จะปรับลดการระบายน้ำลงแล้ว แต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยยังสูงต่อเนื่อง เอ่อท่วมแผ่ไปสู่พื้นที่ชุมชน การคมนาคม และพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก
วันนี้ ( 26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้อยุธยามีพื้นที่น้ำท่วมแล้ว 12 อำเภอ 145 ตำบล 946 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบสูงถึง 66,794 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 20 ราย จากทั้งหมด 16 อำเภอ ยังมีน้ำท่วมต่อเนื่องใน พื้นที่ เสนา – ผักไห่ – บางบาล – บางไทร – พระนครศรีอยุธยา – บางปะอิน – บางปะหัน – บางซ้าย – บ้านแพรก – ลาดบัวหลวง – มหาราช – นครหลวง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่ 2 ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย พบว่าน้ำหลากเข้าทุ่งนาเต็มพื้นที่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ทุ่งบางซ้าย ชุมชนริมคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำน้อยผ่าน อ.เสนา ก่อนถึง อ.บางซ้าย ขณะนี้ไม่เพียงทุ่งนาเท่านั้นที่จมมิด แต่พืชสวน–สวนกล้วย–ทางเข้าชุมชน และบ้านเรือนหลายหลังยังถูกคลื่นน้ำท่วมสูง ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้
นายวินัย ทองคำเจริญ อายุ 67 ปี เกษตรกรผสมผสานในพื้นที่เล่าว่า เพิ่งย้ายจากกรุงเทพฯ มาเริ่มต้นชีวิตทำเกษตรได้ไม่ถึงปี เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก กล้วย เพื่อหารายได้ ดูแลตัวเองและครอบครัว แต่เมื่อเกิดน้ำท่วม ลูกเป็ดเพิ่งเกิดจมน้ำตาย เหลือเพียงตัวใหญ่ที่ว่ายน้ำเป็นพอรอด (น้ำลดไม่ทัน – ชีวิตต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด)
“อายุ 67 แล้วลำบากมาก สิ่งที่เลี้ยงไว้ปลูกไว้ จมน้ำหมด ไม่เหลืออะไรแล้ว ได้เพื่อนบ้านช่วยให้อยู่ที่พักชั่วคราว ห้องน้ำก็ปล่อยลงกับน้ำ ต้องอยู่ตามสภาพ”
ขณะนี้จังหวัดยังคงเร่งสำรวจและช่วยเหลือในทุกพื้นที่ พร้อมติดตามระดับน้ำทั้งจากเขื่อนเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่างที่ยังมีปริมาณสูง ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างหนัก เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมบางจุดยังไม่คลี่คลาย