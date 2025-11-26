สภ.กำแพงแสน–ตำรวจทางหลวง ไล่ล่าระทึก รวบหนุ่มซิ่งซูซูกิสวิฟต์ขนยาบ้า 1 ล้านเม็ด หนีเข้าชุมชน–โดรนตามจับคาพงหญ้า

นครปฐม – ตำรวจ สภ.กำแพงแสน สนธิกำลังตำรวจทางหลวงนครปฐม ไล่ล่ารถต้องสงสัยหลังรับข้อมูลจากสายลับว่ามียาบ้าล็อตใหญ่ขนจากภาคเหนือเตรียมนำลงใต้ เกิดไล่บี้กันสนั่นเมือง ผู้ต้องหารู้ตัวเร่งเครื่องหนีสวนเลน–ย้อนศรเข้าชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย ก่อนรถพุ่งชนกองอะไหล่จอดนิ่ง คนร้ายเปิดประตูวิ่งเข้าป่า เจ้าหน้าที่ใช้โดรนหาไล่สกัดจนรวบได้ พร้อมยาบ้า 1,000,000 เม็ด
วันนี้ ( 26 พ.ย.)ตำรวจ สภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมตำรวจทางหลวง เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ไล่ล่าคนร้ายขนยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด หลังสามารถติดตามรวบตัวได้สำเร็จ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต. พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ตำรวจทางหลวงพล.ต.ต. พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.นครปฐม พ.ต.อ.ปราโมทย์ โพธิ์พันธ์ ผกก.สภ.กำแพงแสน พ.ต.ท.โยธี เบญจวรรณ์ รอง ผกก.สืบสวน. พ.ต.ท.ยงยศ พันธุ รอง ผกก.ปราบปราม
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายศักดา (นามสมมติ) อายุ 29 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 1,000,000 เม็ด รถยนต์ซูซูกิ สวิฟต์ สีแดง 1 คัน และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อขบวนการค้ายา ก่อนนำตัวส่ง ส.ทล.นครปฐมดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อการแพร่ระบาด และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ”
โดยเมื่อเวลา เวลา 10.00 น. วันเกิดเหตุ ตำรวจทางหลวงได้รับข้อมูลว่ามีรถซูซูกิสวิฟต์สีแดงลำเลียงยาบ้าจากแม่สาย จ.เชียงราย ลงพื้นที่ภาคใต้ จึงตั้งชุดสังเกตการณ์บนถนนทางหลวงหมายเลข 321 กระทั่งพบรถต้องสงสัยเวลา 16.00 น. มีการสลับป้ายทะเบียนผิดสังเกต จึงขับติดตามในระยะห่างพร้อมแจ้ง สภ.กำแพงแสน วางแผนสกัดจับ
แต่เมื่อคนร้ายไหวตัว กลับเร่งเครื่องหนีเข้าเขตชุมชนตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ท่ามกลางช่วงรถหนาแน่นเพราะเป็นเวลาเลิกงาน–เลิกเรียน คนร้ายยังหันหัวรถย้อนศรฝ่าการจราจร จนสุดทางที่ซุ้มประตูวัดหนองขามพัฒนา รถเสียหลักชนกองอะไหล่เครื่องจักรริมทาง คนร้ายกระโดดหนีเข้าพื้นที่รกร้าง