ร.ล.จักรีนฤเบศร์​ พร้อมออกจากท่า 2 ทุ่มวันนี้ ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บัญชาการบรรเทาภัยพิบัติกลางน้ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ พร้อมออกจากท่า 2 ทุ่มวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บัญชาการบรรเทาภัยพิบัติกลางน้ำ ที่มีทั้งเฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์ก 3 ลำ เรือยาง 14 ลำ หน่วยซีลและทีมแพทย์พร้อมปฎิบัติการพิเศษจากทุกหน่วย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 25 พ.ย.)พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมกําลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ก่อนส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร เดินทางออกจากท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปยังน่านน้ำหาดสมิหลา จ.สงขลา ในเวลา 20.00 น.
โดยมี พล.ร.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) รายงานผลการปฏิบัติในภารกิจเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ซึ่งในภารกิจครั้งนี้ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จะถูกปรับให้เป็นศูนย์บัญชาการบรรเทาภัยพิบัติกลางน้ำ หรือฐานบินลอยน้ำที่มีเฮลิคอปเตอร์ ซีฮอว์ก S70B จำนวน 1 เครื่อง, เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ซิคอร์สกี้ S76B จำนวน 1 เครื่อง และเรือยาง รวม 14 ลำ ร่วมในภารกิจ
ส่วนกําลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประกอบกำลังจากหน่วยซีล กองเรือยุทธการ หน่วยกองพันลาดตระเวน นาวิกโยธิน นักประดาน้ํา กรมสรรพวุธทหารเรือ ชุดกู้ภัยค้นหา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และทีมแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ รวมทั้งทีมสูทกรรม (ทำอาหาร) รวมกว่า 500 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมเสบียงสดเพื่อประกอบเลี้ยง สามารถผลิตอาหารปรุงสุกได้วันละประมาณ 3,000 ชุด ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นต่อการดำรงชีพ
ไม่เพียงเท่านั้น กองทัพเรือ ยังเตรียมจัดกำลังเรือหลวงช้าง และเรือหลวงอ่างทอง เป็นกำลังช่วยเหลือระลอกที่ 2 หากจำเป็นต้องเพิ่มเติมกำลัง โดยจะสามารถออกปฏิบัติการได้ในทันที ประชาชนท่านใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ โทร.1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
พล.ร.อ. ธาดาวุธ กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักหน่วงใน จ.สงขลา โดยเฉพาะพื้นที่ อ.หาดใหญ่ นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ปรึกษาหารือและมีความห่วงใย ในความปลอดภัยของชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้ระดมสรรพกําลัง และยุทโธปกรณ์ ทั้งหมดที่มีของกองทัพเรือ ที่จะใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของกองทัพเรือ ก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน รวมถึงสัตว์เลี้ยง และสิ่งมีชีวิตร่วมโลกทุกชีวิต และสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงที
" เรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมจะออกเดินทางไปยังหาดสมิหลา หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สุด จ.สงขลา เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และขอยืนยันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพื้นที่หาดใหญ่ สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง กองทัพเรือ จะเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในทุกหนทุกแห่ง ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพวกเรา" พล.ร.อ. ธาดาวุธ กล่าว