อ่างทองเร่งกู้ถนนสาย 33 สุพรรณฯ–ป่าโมก หลังน้ำท่วมยาวกว่า 2 สัปดาห์ เร่งอุดท่อรั่ว–เสริมคันดินเปิดทางสัญจร

อ่างทอง - เจ้าหน้าที่ทางหลวงเร่งแก้ปัญหาถนนสาย 33 ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่ลด หลังพบจุดรั่วซึมจากท่อระบายน้ำ ต้องวางคันดิน–เร่งสูบน้ำ 24 ชั่วโมง เพื่อเปิดเส้นทางที่ปิดมานานกว่า 2 สัปดาห์
วันนี้ (25 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทางหลวงยังคงเร่งกู้พื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข 33 ช่วงสุพรรณบุรี–ป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังน้ำท่วมขังสูงเป็นระยะทางกว่า 500 เมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ไปจนถึงหน้าหมู่บ้านทำกลอง ส่งผลให้ต้องปิดการจราจรมานานกว่า 2 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่ได้วางคันดินทั้งสองฝั่งถนน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกตลอดแนว แต่ระดับน้ำยังคงไม่ลดลง เบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากน้ำรั่วซึมย้อนขึ้นมาจากท่อทิ้งใต้ถนน ทำให้การสูบน้ำไม่เป็นผล
จึงมีการระดมรถบรรทุกดินเข้าถมทับจุดท่อน้ำทิ้งที่มีการไหลย้อน และเสริมคันดินเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง พร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกจากผิวทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้เร็วที่สุด หลังประชาชนต้องใช้เส้นทางเลี่ยงในการสัญจรมานานหลายวัน